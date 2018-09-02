اقتدار ملی حاصل مقاومت و ایستادگی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی اسلامی روز یکشنبه در جمع بسیجیان گردان های بیت المقدس شهرستان تاکستان اظهار کرد: اگر جامعه ای دارای تفکر زیستن باشد یقیناً عقب نخواهد ماند و روی پای خودش می ایستد.

نماینده استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری افزود: اگر رهبر معظم انقلاب در پاسخ یاوه گویی های استکبار به خصوص رئیس جمهور آمریکا میگوید آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند بخاطر این است که از اقتدار شما بسیجیان و نیروهای مسلح آگاه است.

وی تصریح کرد: مردم ایران به راستی به شعار «هَیْهَاتَ مِنَّا الذِّلَّه» امام حسین عمل کردند و هیچگاه زیر بار زور نمی روند.

آیت الله اسلامی بیان کرد: امروز کاخ نشینان استکبار از حضور هزاران گردان در ایران و خارج از مرزهای ایران خبر دارند که به خود اجازه حرکت اضافی نمی دهند.

امام جمعه تاکستان اضافه کرد: مردم امروز هرچند مشکلات اقتصادی و برخی سوءمدیریتها را می بینند اما استقلالشان را از دست نمی دهند و آب به آسیاب دشمن نمی ریزند.

رزمایش اقتدار عاشورایی سپاهیان محمد رسول الله (ص) صبح امروز در شهرستان تاکستان همزمان با سراسر استان و همگام با کل کشور برگزار شد.

به گفته علی طاهرخانی سخنگوی رزمایش، در شهرستان تاکستان سه گردان بیت المقدس نوع اول حضور دارند.

وی هدف از برگزاری این رزمایش را بالابردن آمادگی رزم گردانهای الی بیت المقدس بیان کرد و افزود هدف نهایی این رزمایش ها آزادسازی قدس شریف در آینده نزدیک است.