مقالات ۲ هزار مجمع معتبر علمی نمایه سازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی، محمد مهدی مشیدی -معاون توسعه بانکها و خدمات تخصصی مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی با اعلام این خبر افزود: از ابتدای راه اندازی بانک مجامع علمی پایگاه اطلاعات علمی جهاددانشگاهی (SID) تاکنون، مقالات بیش از ۲ هزار مجمع علمی در این بانک نمایه سازی شده است.

وی گفت: از ۲ هزار مجمع علمی برگزار شده تاکنون ۱۵۰ هزار عنوان مقاله علمی معتبر دریافت و در بانک مجامع علمی کشور در پایگاه SID و در گروه های تخصصی پزشکی، علوم انسانی، کشاورزی، معماری و هنر، دامپزشکی، علوم پایه و فنی مهندسی نمایه سازی شده است.

مشیدی خاطرنشان کرد: بانک مجامع علمی کشور یکی از بانک های اطلاعاتی این مرکز محسوب می شود که در فعالیت چندین ساله خود بستری را برای شناسایی و معرفی رویدادهای علمی فراهم کرده است و مجامع علمی و معتبر کشور از این طریق توانسته اند مقالات علمی محققان و مستندات ارائه شده در همایشها را تحت وب به مخاطبان و محققان ارائه دهند.

وی درباره اهداف راه اندازی این بانک در پایگاه اطلاعات علمی (SID) گفت: مرکز اطلاعات علمی با راه اندازی این بانک دو هدف عمده را مد نظر داشته است. یکی از اهداف این است که محققان و پژوهشگران بتوانند ضمن حفظ حقوق مؤلفان و ناشران به آخرین دستاوردهای علمی ارایه شده در مجامع معتبر کشور از طریق این بانک دسترسی داشته باشند.

معاون توسعه بانکها و خدمات تخصصی مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی گفت: از سوئی دیگر برگزار کنندگان مجامع علمی و تولید کنندگان محتوا می توانند با بهره گیری از امکانات موجود این مرکز ضمن معرفی مجمع علمی خود نسبت به ثبت مقالات پذیرفته شده در این بانک در کنار سایر تولیدات علمی کشور اقدام کنند.

وی افزود: بر این اساس زنجیره تامین کاملی اعم از دسترسی، نمایه سازی، ارزیابی و کسب و کار در حوزه مجامع علمی فراهم شده است.

مشیدی با اعلام اینکه در حال حاضر بسیاری از سازمانها، مراکز دولتی و خصوصی با انعقاد تفاهم نامه با مرکز اطلاعات علمی همکاری می کنند ، گفت: در سال جاری نیز مراکزی چون پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی، جهاد دانشگاهی واحدهای قم و خراسان رضوی، دانشگاه های مازندران، شیخ بهایی، ولی عصر (عج ا...)، اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، موسسه آموزش عالی هدف ساری و شرکت های دیگر به جمع فعالان مجامع علمی مرکز اطلاعات علمی پیوسته اند.