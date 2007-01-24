عملیات بهسازی 237 مدرسه به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ حسین یوسفی به ستاد اطلاع رسانی اردوهای هجرت بسیج سازندگی گفت: این طرح شامل رنگ آمیزی ، تعمیر و مرمت کف و دیوارهای مدارس ، ایزوگام ، لوله کشی ، شعار نویسی ، فرش موزائیک ، دیوارکشی و تعمیر درب چوبی و آهنی بود که در شش ماهه نخست امسال به پایان رسید.

رئیس بسیج سازندگی استان زنجان یادآور شد: بسیجیان و نیروهای جوان زنجانی در قالب طرح اردوهای هجرت ، مدارس شهرستان های زنجان، خدابنده، ابهر، خرمدره ، ایجرود ، ماهنشان و طارم را بهسازی و نوسازی کردند.

وی ؛ محرومیت زدایی ، کمک به رشد آموزشی مناطق محروم و گسترش آموزش و پرورش از مهمترین اهداف این طرح عنوان کرد و گفت: 21 هزار و 296 نفر روز از نیروهای جوان بسیجی در بهسازی و نوسازی مدارس استان نقش بسزایی داشتند.

یوسفی یادآور شد: بسیجیان زنجان در قالب طرح اردوهای هجرت،227 هزار متر مربع از فضاهای مدارس این استان را رنگ آمیزی و 7262 متر مربع را ایزوگام کردند.

وی با اشاره به تعمیر 2830 میز و نیمکت و صندلی مدارس توسط بسیجیان استان گفت: 294 درب چوبی و آهنی کلاس های مدارس زنجان با همکاری بسیج سازندگی مورد تعمیر و بازسازی قرار گرفتند.

رئیس بسیج سازندگی استان زنجان ، اقدامات گروهی و دسته جمعی ، افزایش مسئولیت پذیرش جوانان، ایجاد زمینه های اشتغال میان جوانان، ترویج روحیه جهادی بین مردم بویژه جوانان و محرومیت زدایی را اهداف عمده طرح اردوهای هجرت بسیج سازندگی عنوان کرد.