آلمان از وقت کشی اسرائیل در مسئله مبادله اسرا با حزب الله ابراز نارضایتی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازنشریه المنار، آلمان که مسئولیت میانجیگری بین تل آویو و جنبش حزب الله لبنان را برعهده دارد، تهدید کرده است که وساطت خود را متوقف می کند.

یک منبع مطلع دراین زمینه اعلام کرد: آلمان از اهمال کاری تل آویو در پاسخ به پیشنهادهای حزب الله شکایت دارد.

این منبع فاش کرد: آمریکا در وقت کشی اسرائیل مقصر است و درتلاش است با این اقدام جایگاه حزب الله در چارچوب توافقات برای اسرا در لبنان تقویت نشود.

این درحالی است که درماه سپتامبر منابع آگاه از روند تبادل اسرا اعلام کرده بودند که دو یا سه هفته دیگر تبادل اسرای بین حزب الله و اسرائیل صورت می گیرد.

در ژانویه 2004 ( = دی ماه 1382 ) اولین توافق میان حزب الله لبنان و تل آویو درباره اسرا صورت گرفت که در پی آن در همین ماه یعنی دی ماه 1382 دو طرف اقدام به تبادل اسرا کردند که در این اقدام، اسرای لبنانی، صدها زندانی عرب و یک بازرگان اسرائیلی و اجساد سه نظامی اسرائیلی بین دو طرف مبادله شد.

دراین مرحله سمیر القنطار قدیمی ترین اسیر لبنانی در بند زندان های رژیم صهیونیستی آزاد نشد؛ وی به اتهام به هلاکت رساندن چهار اسرائیلی به پانصد و چهل و دو سال زندان محکوم شد.