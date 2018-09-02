به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری صبح یکشنبه در مراسم اختتامیه بخش استانی هشتمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی در خراسان‌جنوبی اظهار کرد: اهل بیت(ع) به تناسب شرایطی که داشتند از هر فرصتی برای نشر معارف الهی، علوی عقلی و طبیعی استفاده می‌کردند.

فرماندار بیرجند بیان کرد: کم بودن سرانه مطالعه در کشور موجب بیماری‌های اجتماعی، معضلات خانوادگی و حتی گرفتاری‌های اقتصادی شده است.

ناصری ادامه داد: به عنوان مثال وقتی سخن از رکود واحدهای صنعتی می‌زنیم باید به این نکته اشاره کنیم که یکی از مهمترین علت‌های رکود، عدم آشنایی صنعتگران با بازار فروش و عدم شناخت سلیقه مشتری است که رفع آن با پژوهش و مطالعه محقق می‌شود.

وی افزود: حتی اگر ریشه‌های پرونده‌های در دادگستری را بررسی کنیم درمی‌یابیم که بخش عمده‌ای از آن به علت عدم آشنایی با حقوق و تکالیف شکل گرفته است که مطالعه می‌توانست این آشنایی را افزایش داده و موجب کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری شود.

فرماندار بیرجند گفت: به طور خلاصه می‌توان گفت عدم مطالعه در جامعه موجب رخوت، رکود و فقر می‌شود و از این جهت باید در محیط هایی مثل مدارس و ادارات برای گسترش فرهنگ کتابخوانی برنامه‌ریزی کرد.

ناصری اظهار کرد: اگر تصور می‌کنیم که مطالعه مطالب نشر یافته در فضای مجازی می‌تواند سواد و آگاهی‌های ما را افزایش دهد نگرش غلطی داریم چرا که در مقام مقایسه مطالب در فضای مجازی و کتاب مانند فست فود و غذای اصلی است که نمی‌تواند جایگزین یکدیگر شود.

وی با اشاره به اینکه والدین برای همه نیازهای فرزندشان هزینه کرده ولی برای گسترش کتابخوانی برنامه‌ای ندارد، بیان کرد: امروزه در جامعه ما شیوه برخورد درست با یکدیگر، با طبیعت و خانواده را نمی‌دانیم که علت آن را باید در فقر فرهنگی ناشی از نبود مطالعه جست‌وجو کرد.

فرماندار بیرجند یادآور شد: ما مردمی هستیم که قبل از تمدن غرب دانشگاه بزرگی چون جندی شاپور را داشتیم و با این سابقه علمی شایسته نیست در حوزه کتابخوانی دچار خلاء و اشکال باشیم.

همچنین در این برنامه محمود حاجی معاون مدیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر ۷۱ باب کتابخانه در خراسان‌جنوبی وجود دارد که از این تعداد ۴۰ باب کتابخانه شهری، ۲۰ باب روستایی و ۱۱ باب کتابخانه مشارکتی است.

وی یادآور شد: در سال جاری تعداد ۲۳۱ هزار و ۳۰۰ نفر از خراسان جنوبی در مسابقه کتابخوانی جشنواره رضوی در سه بخش کودکان، نوجوانان و جوانان و بزرگسالان شرکت کردند.