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۱۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۳۰

فرماندار بیرجند:

فقر فرهنگی جز با گسترش سرانه مطالعه رفع نمی‌شود

فقر فرهنگی جز با گسترش سرانه مطالعه رفع نمی‌شود

بیرجند- فرماندار بیرجند گفت: عدم آشنایی با شیوه برخورد درست با یکدیگر، با طبیعت و خانواده را باید در فقر فرهنگی ناشی از نبود مطالعه جست‌وجو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری صبح یکشنبه در مراسم اختتامیه بخش استانی هشتمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی در خراسان‌جنوبی اظهار کرد: اهل بیت(ع) به تناسب شرایطی که داشتند از هر فرصتی برای نشر معارف الهی، علوی عقلی و طبیعی استفاده می‌کردند.

فرماندار بیرجند بیان کرد: کم بودن سرانه مطالعه در کشور موجب بیماری‌های اجتماعی، معضلات خانوادگی و حتی گرفتاری‌های اقتصادی شده است.

ناصری ادامه داد: به عنوان مثال وقتی سخن از رکود واحدهای صنعتی می‌زنیم باید به این نکته اشاره کنیم که یکی از مهمترین علت‌های رکود، عدم آشنایی صنعتگران با بازار فروش و عدم شناخت سلیقه مشتری است که رفع آن با پژوهش و مطالعه محقق می‌شود.

وی افزود: حتی اگر ریشه‌های پرونده‌های در دادگستری را بررسی کنیم درمی‌یابیم که بخش عمده‌ای از آن به علت عدم آشنایی با حقوق و تکالیف شکل گرفته است که مطالعه می‌توانست این آشنایی را افزایش داده و موجب کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری شود.

فرماندار بیرجند گفت: به طور خلاصه می‌توان گفت عدم مطالعه در جامعه موجب رخوت، رکود و فقر می‌شود و از این جهت باید در محیط هایی مثل مدارس و ادارات برای گسترش فرهنگ کتابخوانی برنامه‌ریزی کرد.

ناصری اظهار کرد: اگر تصور می‌کنیم که مطالعه مطالب نشر یافته در فضای مجازی می‌تواند سواد و آگاهی‌های ما را افزایش دهد نگرش غلطی داریم چرا که در مقام مقایسه مطالب در فضای مجازی و کتاب مانند فست فود و غذای اصلی است که نمی‌تواند جایگزین یکدیگر شود.

وی با اشاره به اینکه والدین برای همه نیازهای فرزندشان هزینه کرده ولی برای گسترش کتابخوانی برنامه‌ای ندارد، بیان کرد: امروزه در جامعه ما شیوه برخورد درست با یکدیگر، با طبیعت و خانواده را نمی‌دانیم که علت آن را باید در فقر فرهنگی ناشی از نبود مطالعه جست‌وجو کرد.

فرماندار بیرجند یادآور شد: ما مردمی هستیم که قبل از تمدن غرب دانشگاه بزرگی چون جندی شاپور را داشتیم و با این سابقه علمی شایسته نیست در حوزه کتابخوانی دچار خلاء و اشکال باشیم.

همچنین در این برنامه محمود حاجی معاون مدیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر ۷۱ باب کتابخانه در خراسان‌جنوبی وجود دارد که از این تعداد ۴۰ باب کتابخانه شهری، ۲۰ باب روستایی و  ۱۱ باب کتابخانه مشارکتی است.

وی یادآور شد: در سال جاری تعداد ۲۳۱ هزار و ۳۰۰ نفر از خراسان جنوبی در مسابقه کتابخوانی جشنواره رضوی در سه بخش کودکان، نوجوانان و جوانان و بزرگسالان شرکت کردند.

کد مطلب 4391763

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