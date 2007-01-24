کنگره آمریکا نباید با افزایش نظامیان در عراق مخالفت کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فایننشال تایمز،" دیوید پترائوس" در جلسه پرسش و پاسخ کمیته سرویسهای مسلح سنای آمریکا گفت : "هیچ کدام از این موارد به سرعت انجام نخواهد شد. راه پیش رو نه سریع و نه آسان است و بدون شک روزهای سختی خواهد بود."

وی افزود: "هرگونه چنین تلاشی آزمون اراده هاست و هیچ تضمینی وجود ندارد."

پترائوس تعهد داد تا بهترین رهبری خود را ارائه کند و اگر به این نتیجه برسد که استراتژی جدید نمی تواند موفق شود چنین ارزیابی را ارائه دهد.

این ژنرال آمریکایی گفت که از"رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا و " پیترپیس" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا خواسته است تا حرکت 21 هزار و 500 نیروی آمریکایی به عراق را با سرعت هر چه تمامتر به اجرا درآورند.

وی گفت :" پنج تیپ دیگر باید تا ماه می در بغداد مستقر شوند.

پترائوس در پاسخ به سوال " جان مک کین" سناتور آمریکایی مبنی بر اینکه آیا می تواند ماموریت خود را بدون نیروهای کمکی انجام دهد، گفت : خیر.

وی خاطر نشان کرد که پنتاگون ( وزارت دفاع آمریکا) در حال طراحی گزینه هایی برای ادامه افزایش نیروهاست و " رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا به وی گفته که در صورت نیاز وظیفه اوست تا نیروهای بیشتری را درخواست کند.

گیتس چندی پیش در بیانیه ای ژنرال جرج کیسی فرمانده نیروهای چند ملیتی درعراق را برکنار و به جای وی، سپهبد دیوید پترائوس که چندین مرحله از زمان اشغال عراق، دراین کشور خدمت کرد، انتخاب کرد.

از سوی دیگر، جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته در ششمین سخنرانی سالیانه خود در کنگره، ضمن دفاع از استراتژی جدید خود درعراق از قانونگذاران و مردم آمریکا خواست تا به وی فرصت دیگری برای پیروزی در این جنگ بدهند.