نقاط حادثه خیز در محورهای مواصلاتی شرق استان کرمان شناسایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی عارف کیا پیش از ظهر یکشنبه در جلسه بازنگری در فرآیند پرداخت خسارات جانی در جنوب شرق استان کرمان گفت: علیرغم تلاش های موثر و شبانه روزی مامورین راهنمایی و رانندگی در کنترل ترافیک شهری و برون شهری، اما موتورسیکلت سواران همچنان بیشترین آمار تصادفات درون شهری را در شهرستان بم به خود اختصاص داده اند.

وی اظهار داشت: خوشبختانه با تعامل و هماهنگی به وجود آمده بین سیستم قضائی استان کرمان، پلیس و بیمه مسیر احقاق حقوق بیت المال و حق الناس هموار و دست سودجویان از منافع بیت المال قطع تا حدامکان قطع شده است.

عارف کیا بر ضرورت شناسایی و چاره اندیشی نقاط حادثه خیز در محورهای مواصلاتی شرق استان تاکید کرد و گفت: اتوبان خلیج فارس جزء مرگ بار ترین محورهای مواصلاتی محسوب می شود و قریب ۵۰ درصد از تصادفات در این اتوبان اتفاق می افتد و بیشترین سهم تصادفات فوتی را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه امانت داری در دین اسلام بسیار سفارش شده است و همه ما نسبت به وظیفه و سمتی که داریم، امانت دار هستیم، گفت: بیمه و دیه نیز امانتی از بیت المال در دست ما هستند و از آنجا که سهل انگاری در احراز حق بیمه، حق الناس محسوب می شود نیاز به دقت نظر حداکثری است.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان بم در ادامه افزود: ما نباید به هیچ عنوان شاهد مسئله خیانت در امانت باشیم که شخصی یا اشخاصی با تبانی قصد سوء استفاده از بیت المال را در بحث بیمه و دیه داشته باشند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم به موضوع افزایش ثبت تصادفات صوری اشاره کرد و گفت: ماموران راهنمایی و رانندگی، کارشناسان بیمه و پزشکی قانونی باید در جهت عدم ثبت تصادفات صوری دقت عمل خود را بالا ببرند.

محمد ضیاء الدینی در جلسه بازنگری در فرآیند پرداخت خسارات جانی در جنوب شرق استان اظهار داشت: شعبه ویژه ای در دادسرای عمومی وانقلاب بم ویژه رسیدگی به جرائم مرتبط با امر رانندگی و تصادفات تشکیل شده است.