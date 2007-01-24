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۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۴۹

هاآرتص خبر داد:

افزایش تحرکات ضد ایرانی مقامهای اسرائیلی در آمریکا

افزایش تحرکات ضد ایرانی مقامهای اسرائیلی در آمریکا

برخی مقامهای رژیم صهیونیستی در چارچوب جنگ روانی و اقدامات تحریک آمیز این رژیم علیه ایران و برنامه هسته ای صلح آمیز این کشور، به آمریکا سفر کرده اند تا بتوانند مقامهای این کشور را برای افزایش فشارها بر ایران با خود همراه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، در پی شکست طرحهای گذشته مقامهای رژیم اسرائیل برای مقابله با ایران، بار دیگر، برخی از مقامهای این رژیم به آمریکا سفر کرده اند تا با رایزنی با مدیران موسسات مالی این کشور و با استفاده از اهرم های اقتصادی بتوانند ایران را تحت فشارهای بیشتری قرار دهند.

بر همین اساس، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسبق و رهبر فعلی حزب مخالف کابینه کنونی رژیم صهیونیستی، روز گذشته با جمعی از مدیران موسسات مالی آمریکا دیدار کرده و از آنها خواست تا شرکت هایی را که با ایران در ارتباط هستند، تحت فشار قرار دهند.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو در ابتدا، در مذاکره با مدیران یکی از بزرگترین نهادهای مالی آمریکا، از آنها خواست تا پول خود را از تمام شرکت هایی که با ایران روابط تجاری دارند، خارج کنند.

این موسسه که در اصل یک صندوق بازنشستگی است؛ سرمایه ای بالغ بر 64 میلیارد دلار در اختیار داشته و وام های کلانی را به شرکت های تجاری بین المللی ارائه کرده است.

در جلسه روز گذشته نتانیاهو با مدیران موسسات مالی آمریکا، نمایندگان رودآیلند و نیوهامپ شایر که مدیریت موسسات مالی مشابهی را بر عهده دارند؛ نیز حضور داشتند و این مقام صهیونیست درخواست خود را با آنها نیز در میان گذاشت.

بر اساس این گزارش، مقامهای آمریکایی درپاسخ به درخواست نتانیاهو اعلام داشتند: فسخ قرارداد با شرکت هایی که روابط تجاری با ایران دارند؛ کار چندان آسانی نیست و این کار نیازمند بررسی های کارشناسی است.

بر اساس گزارش هاآرتص، نتانیاهو در ادامه ماموریت خود قرار است با آرنولد شواردزنگر، فرماندار ایالت کالیفرنیا، نیز دیدار کند.

یادآور می شود کالیفرنیا صاحب بزرگترین صندوق بازنشستگی جهان با سرمایه ای بالغ بر 225 میلیارد دلار است که روابط تجاری گسترده ای با اغلب شرکت های تجاری جهان دارد.

لازم به ذکر است مدتی است مقامهای صهیونیستی و آمریکایی در تلاش هستند با استفاده از اهرم های اقتصادی ایران، این کشور را به صرف نظر کردن از حقوق مشروع هسته ای خود وادار کنند؛ بر همین اساس چندی پیش نیز  بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی ازجهانیان خواسته بود تا با تحمیل تحریم هایی علیه ایران، این کشوررا از ادامه فعالیت های هسته ای بازدارند.  

کد مطلب 439180

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