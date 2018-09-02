۷۰ درصد تصادفات جاده ای مردادماه در ۳۰ کیلومتری شهرها رخ داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی افزود: ساعت ۱۶ تا ۲۰ و پس از آن ۲۰ تا ۲۴ و ۱۲ تا ۱۶ بیشترین ساعت رخداد حوادث جاده ای در ماه گذشته بوده است.

به گفته وی ۶۰ درصد تصادفات جاده ای مرداد ماه در راه های اصلی، ۲۸ درصد فرعی و ۱۲ درصد روستایی رخ داده است.

رحمانی با اشاره به این که حدود ۷۰ درصد تصادفات جاده ای مرداد ماه تا ۳۰ کیلومتری شهرها رخ داده است گفت: توصیه می کنیم رانندگان زمانی که به مقصد نزدیک می شوند از شتاب و عجله بپرهیزند تا این ۳۰ کیلومتر باقیمانده از سفر خود را به سلامت طی کنند.

