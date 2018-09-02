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۱۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۳۹

هشدار رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا؛

۷۰ درصد تصادفات جاده ای مردادماه در ۳۰ کیلومتری شهرها رخ داد

۷۰ درصد تصادفات جاده ای مردادماه در ۳۰ کیلومتری شهرها رخ داد

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: حدود ۷۰ درصد تصادفات جاده ای مردادماه در ۳۰ کیلومتری شهرها رخ داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی افزود: ساعت ۱۶ تا ۲۰ و پس از آن ۲۰ تا ۲۴ و ۱۲ تا ۱۶ بیشترین ساعت رخداد حوادث جاده ای در ماه گذشته بوده است.

به گفته وی ۶۰ درصد تصادفات جاده ای مرداد ماه در راه های اصلی، ۲۸ درصد فرعی و ۱۲ درصد روستایی رخ داده است.

رحمانی با اشاره به این که حدود ۷۰ درصد تصادفات جاده ای مرداد ماه تا ۳۰ کیلومتری شهرها رخ داده است گفت: توصیه می کنیم رانندگان زمانی که به مقصد نزدیک می شوند از شتاب و عجله بپرهیزند تا این ۳۰ کیلومتر باقیمانده از سفر خود را به سلامت طی کنند.
 

کد مطلب 4391805

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