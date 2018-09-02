به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، در گزارشی که ستاد فرماندهی «نیروی متحد وظیفه مشترک» (CJTF–OIR) منتشر کرد آمده است: بر اساس اطلاعاتی که در دسترس است، دستکم ۱۰۶۱ غیرنظامی بطور ناخواسته در جریان حملات نیروهای هوایی ائتلاف کشته شدهاند»
گروههای مدافع حقوق بشر می گویند شمار کشته شدگان غیرنظامی در این حملات بسیار بیش از این آمار است. از جمله سازمان غیردولتی «جنگهای هوایی» (Airwars) مستقر در لندن که بر فعالیتهای نظامی در مناطق جنگی نظارت دارد اعلام کرد که از سال ۲۰۱۴ میلادی تا کنون بیش از ۶۵۰۰ غیرنظامی در پی حملات هوایی نیروهای ائتلاف در عراق و سوریه جان باختهاند.
به گفته این سازمان، تنها در ماههای ژانویه تا ژوئیه سال جاری میلادی نزدیک به ۷۰۰ غیرنظامی در جریان حملات نیروهای ائتلاف در سوریه کشته شدهاند.
این گزارش با انتقادات دیگری نیز روبروست. از جمله بنجامین والسبی، پژوهشگر بخش خاورمیانۀ سازمان عفو بینالملل میگوید: بازدید از مناطقی که توسط نیروهای ائتلاف مورد حمله قرار گرفتهاند و گفتگو با بازماندگان این حملات و شاهدان، عناصر اصلیِ تهیۀ هر تحقیقی است و بدون توجه به چنین موضوعاتی گزارش ائتلاف بینالمللی اعتباری ندارد.
گزارش جدید ستاد فرماندهی «نیروی متحد وظیفه مشترک» به این نکته نیز اشاره دارد که از زمان آغاز این جنگ، نزدیک به هشت میلیون شهروند عراقی و سوری از مناطق تحت اشغال داعش آزاد شدهاند و وسعت مناطقی که هم اکنون تحت کنترل نیروهای داعش است به یک درصد کل سرزمینهایی رسیده که در گذشته در اختیار آنها بود.
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