اتحادیه ناشران خراسان سال آینده تاسیس می شود

مهدی زابلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : تاکنون در سال های گذشته تلاش های زیادی از سوی ناشران و فعالان صنف نشر در شهر مشهد صورت گرفته تا اتحادیه صنفی مستقلی برای خود تاسیس کنند اما تاکنون این تلاش ها نتیجه نداده است .

وی افزود : چند سال قبل اداره بازرگانی خراسان اتحادیه موقتی را برای ناشران ایجاد کرد و هیات مدیره موقتی را هم تا زمان تشکیل اتحادیه قانونی مشخص کرد اما به دلایل مختلف این اتحادیه موفق نبود و شکل نگرفت .

مدیرعامل تعاونی ناشران خراسان تصریح کرد : ناشران خراسانی برای تاسیس این اتحادیه هیچ رغبتی از خود نشان نداده اند و متاسفانه به دلیل عدم آگاهی ناشران نسبت به حسن های ایجاد یک اتحادیه سراسری برای ناشران ، این حرکت موفق نبوده است .

وی خاطرنشان کرد : ما از تجربه موفق اتحادیه ناشران در استان ها و شهرهای دیگر استفاده خواهیم کرد و در مورد نتایج ایجاد این تشکل به ناشران اطلاع رسانی خواهیم کرد .

مهدی زابلی پور گفت : هم اکنون حرکتی در میان ناشران خراسان آغاز شده است که اگر به نتیجه برسد و موفق باشد در سال آینده شاهد خواهیم بود که نخستین اتحادیه ناشران این منطقه تشکیل می شود .