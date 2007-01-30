  1. هنر
  2. سایر
۱۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۳:۵۹

رئیس تعاونی ناشران خراسان در گفتگو با مهر :

اتحادیه ناشران خراسان سال آینده تاسیس می شود

اتحادیه ناشران خراسان سال آینده تاسیس می شود

بنا به گفته رئیس اتحادیه ناشران خراسان، از سال آینده ناشران مشهدی اتحادیه صنفی اختصاصی خود را تاسیس می کنند .

مهدی زابلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : تاکنون در سال های گذشته تلاش های زیادی از سوی ناشران و فعالان صنف نشر در شهر مشهد صورت گرفته تا اتحادیه صنفی مستقلی برای خود تاسیس کنند اما تاکنون این تلاش ها نتیجه نداده است .

وی افزود : چند سال قبل اداره بازرگانی خراسان اتحادیه موقتی را برای ناشران ایجاد کرد و هیات مدیره موقتی را هم تا زمان تشکیل اتحادیه قانونی مشخص کرد اما به دلایل مختلف این اتحادیه موفق نبود و شکل نگرفت .

مدیرعامل تعاونی ناشران خراسان تصریح کرد : ناشران خراسانی برای تاسیس این اتحادیه هیچ رغبتی از خود نشان نداده اند و متاسفانه به دلیل عدم آگاهی ناشران نسبت به حسن های ایجاد یک اتحادیه سراسری برای ناشران ، این حرکت موفق نبوده است .

وی خاطرنشان کرد : ما از تجربه موفق اتحادیه ناشران در استان ها و شهرهای دیگر استفاده خواهیم کرد و در مورد نتایج ایجاد این تشکل به ناشران اطلاع رسانی خواهیم کرد .

مهدی زابلی پور گفت : هم اکنون حرکتی در میان ناشران خراسان آغاز شده است که اگر به نتیجه برسد و موفق باشد در سال آینده شاهد خواهیم بود که نخستین اتحادیه ناشران این منطقه تشکیل می شود .

کد مطلب 439182

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها