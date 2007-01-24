به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مهدی کوچک زاده نماینده تهران درتذکر آئین نامه ای خود در جلسه علنی امروزمجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات روز گذشته اکبر اعلمی نماینده تبریز با استناد به اصل 77 آئین نامه داخلی با استناد به سخن امام راحل در صحیفه نور که فرمودند برخی مغرضین ما را به اعمال سیاست نفرت وکینه توزی درمجامع جهانی توصیف ومورد شماتت قرار می دهند و با دسوزی های بی مورد و اعتراضات کودکانه می گویند جمهوری اسلامی سبب دشمنی ها شده است و از چشم شرق و غرب و ایادی شان افتاده است چه خوب است این سئوال پاسخ داده شود که ملت های جهان سوم و مسلمانان وملت ایران چه زمانی نزد غربی ها و شرقی ها احترام و اعتبار داشته اند که امروز بی اعتبار شده اند." تذکر خود را بیان کرد.

وی افزود: شکی نیست مجلس شورای اسلامی همانطور که از نامش پیداست محل شور و بحث و مورد تمامی امور کشور از جمله سیاست خارجی و یکی از اجزا آن در این ایام قضیه هولوکاست است، اما درچارچوب قواعد، قوانین واخلاق اسلامی.

کوچک زاده خاطر نشان کرد در جلسه دیروز، یک بار دیگر از تریبون مجلس ریاست جمهور، دستگاه سیاست خارجی کشور به خاطر طرح سئوال درمورد هولوکاست مورد اهانت ها و اتهاماتی از قبیل ماجراجویی، غوغا سالاری و مردم فریبی قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: وقتی این رویه با مخالفت اکثریت قاطع نمایندگان روبرو شد ...

در این حین، اعلمی با بیان اینکه سخنان نطق پیش از دستور است، به حدادعادل برای اجازه ادامه اظهارات کوچک زاده اعتراض کرد که رئیس مجلس در پاسخ به اعلمی گفت: اجازه دهید صحبت کند شما یک مطلبی گفتید ایشان می خواهند تذکر 77 دهد من چکار کنم باید طبق آئین نامه عمل شود.

این عضو شورای مرکزی فراکسیون اکثریت مجلس ادامه داد : وقتی این رویه با مخالف اکثریت قاطع نمایندگان روبرو شد متاسفانه نمایندگان معترض با چماق وکیل الدوله روبرو شدند. اگر چه از وارد کنندگان این اتهامات انتظاری جز این نیست اما این جانب در راستای دفاع از مجلس و نمایندگان محترم لازم می دانم سئوالی را از این تریبون مقدس از مظهر شریف ملت ایران مطرح نمایم و پاسخ آن را به وجدان پاک و بیدار ملت شریف ایران که به امام رحمه الله علیه عشق می روزند واگذار می کنم.

کوچک زاده گفت: آیا اگر بتوان نمایندگان شریف مردم را به دلیل حمایت از طرح سئوال در مورد هولوکاست که حق قطعی آنها به ویژه در مجلس شورای اسلامی که صهیونیست ها را نگران و ناآرام کرده وکیل الدوله نامید، آنگاه کسانی که به مخالف با طرح این مسئله موجب دلخوشی صهیونیست ها و ایادی آنها می شود را باید وکیل چه کسی دانست.

اظهارات کوچک زاده با احسنت برخی از نمایندگان روبرو شد.