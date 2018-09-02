شکوفایی اقتصادی آمریکا تنها بازی با اعداد است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، بر طبق گزارش یکی از قدیمی‌ترین اتاق فکرهای واشنگتن، عدد و رقم‌های اقتصاد آمریکا روی کاغذ خوب به نظر می‌رسد، اما این اعداد نیستند که آموزش کودکان، خدمات اولیه مسکن و سلامت و غذای خانواده‌های گرسنه را فراهم می‌کنند.

آمار جدیدی که هفته گذشته توسط وزارت تجارت آمریکا منتشر شده، نشان می‌دهد که تولید ناخالص ملی این کشور با سریع‌ترین نرخ ۴ سال اخیر خود رشد کرده است، این درحالی است که تقریبا نیمی از آمریکایی‌ها به سختی از عهده مخارج خود برمی‌آیند و رشد دستمزدها از تورم عقب مانده‌ است.

در حالی‌که اقتصاددانان دولتی با ارائه داده‌ها و الگوریتم‌های خود نشان دادند که در چند ماه گذشته، تولید ناخالص ملی آمریکا رشد شدیدی داشته است، متخصصان تجاری هم این آمار را برجسته‌تر کرده‌اند؛ آمار اشتغال این کشور فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده است و برای اولین بار در تاریخ، شاخص بورس نزدک آمریکا از ۸۰۰۰ واحد عبور کرده است.

یافته‌های مطالعه موسسه تحقیقاتی پیو نشان می‌دهد سطوح فقیر جامعه آمریکا، با سختی زندگی می‌کنند؛ این در حالی است که تخمین زده می‌شود که ۴۰ میلیون فقیر (یا حدود ۱۳ درصد جمعیت آمریکا) در ثروتمندترین کشور جهان زندگی می‌کنند، اما آمار این موسسه هشدار می‌دهد که خانواده‌های متوسط (با درآمد سالانه ۳۹۰۰۰ تا ۱۱۸۰۰۰ دلار در سال در سال ۲۰۱۶ بسته به موقعیت مکانی) هم تحت فشار قرار دارند.

نتایج مطالعه این موسسه تحقیقات شهری نشان داد که خانواده‌های طبقه متوسط بیشتر تحت فشار مخارج ناعادلانه سلامتی قرار دارند در حالی‌ که طبقه بسیار ضعیف گاهی برای پرداخت قبض‌های خدماتی خود هم با مشکل روبرو هستند.

هزینه مصرف‌کننده در سیستم بسیار ناعادلانه سلامت آمریکا، به سرعت فراتر از تورم و دستمزدها افزایش یافته و این امر باعث شده است آمریکایی‌ها پرداخت‌های ماهانه کمتر را که همراه خود تخفیفات بیشتری در بخش سلامتی دارند را انتخاب کنند. به این ترتیب، در مواقع بروز یک مشکل پزشکی قابل‌توجه، خانواده‌ها با وضعیت اضطراری اقتصادی روبرو می‌شوند.

طبق اعلام سی‌ان‌بی‌سی، ۵۵ میلیون آمریکایی پس‌اندازی که بتواند یک وضعیت اضطراری با هزینه ۱۰۰۰ دلار را پشت سر بگذارد، در اختیار ندارند.

آمارهای رنگارنگ و شاخص‌های بزرگ اقتصادی‌ای که دولت اعلام می‌کند، موارد منحصر به فردی مانند کمک ۶ میلیارد دلاری دولت به کشاورزان به دنبال وضع تعرفه کاخ سفید بر واردات چینی و وضع تعرفه‌های تلافی‌جویانه چین بر واردات آمریکایی که منجر به ضرر تاجران آمریکایی شد، را در نظر نگرفته‌اند.