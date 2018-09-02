تبریک مسئولان مازندران بابت کسب ۱۳ مدال بازی های آسیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله نورالله طبرسی نماینده ولی فقیه و محمد اسلامی استاندار مازندران با انتشار پیام مشترک ، کسب ۱۳ مدال رنگارنگ توسط ورزشکاران استان را در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا، به مردم ورزشدوست و خانواده بزرگ ورزش مازندران تبریک گفتند.

در این پیام آمده است: تاریخ ورزش کشور ما شاهد این حقیقت است که هرگاه ایران اسلامی در صحنه ای از صحنه ها و آوردگاه های بزرگ ورزشی درخشید، سهم ورزشکاران مازندرانی در کسب این دستاوردها و اهتزاز پرجم مقدس جمهوری اسلامی ایران تعیین کننده و ماندگار بوده است.

رقابت دلاورانه و موفقیت های ارزنده سیزده ورزشکار کاروان اعزامی مازندران در رقابت های آسیایی جاکارتا در قالب تیم ملی ، جلوه ای دیگر از درخشش همیشگی ورزش استان در صحنه های بزرگ بین المللی است.

بدون تردید کسب پنج مدال طلا، سه نقره و پنج برنز توسط جوانان شایسته مازنی در رقابت های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا و سهم قابل توجه در کسب جایگاه ششمی کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در جدول این دوره از بازی ها که با تلاش ، فداکاری و سخت کوشی جوانان برومند و افتخار آفرین مازندرانی حاصل شد همچون برگ های زرین در دفتر افتخارات ورزش مازندران ماندگار و جاودانه خواهد ماند.

اینجانبان ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند به شما عزیزان، کاروان ورزشی مازندران و جامعه بزرگ ورزش استان، ﺍﺯ ﺩﺭﮔﺎﻩ خداوند قادر متعال، ﺗﻮﻓﯿﻘﺎﺕ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ شما ﻭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﺮﻭﻣﻨﺪ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﯼ مازندرانی را ﺩﺭ مسیر ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻥ ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﻓﯿﻊ موفقیت و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺌﻠﺖ می ﻧﻤﺎییم و امیدواریم ورزش مازندران در آوردگاه های بزرگ ورزشی در آینده همچنان پیروز و سربلند باشد.