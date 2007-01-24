قیمت پیشنهادی مشاور خط لوله صلح مورد توافق 3 کشور نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت صادرات گاز ایران امروز در اولین روز از نشست سه جانبه خط لوله صلح در تهران پیش از آغاز مذاکرات در جمع خبرنگاران گفت: این جلسه امروز با حضور نماینده ایران در خط لوله صلح و معاون وزیر انرژی پاکستان و معاون وزیر انرژی هند برگزار می شود.

نصرت الله سیفی افزود: قیمت پیشنهادی مشاور در حال حاضر مورد توافق هیچ کشوری نیست و دراین باره سه کشور باید به گفتگوهای جدیدی که با حضور شرکت مشاور سنگاپوری نیز برگزار می شود، بپردازند.

وی اضافه کرد: حجم پیشنهادی گاز ایران برای صادرات به هند 90 میلیون متر مکعب و به پاکستان نیز 60 میلیون متر مکعب است.

وی درباره قیمت پیشنهادی ایران برای صادرات به هند و پاکستان، رقمی ارائه نکرد و افزود: با توجه به نوسان قیمت نفت ، قیمت گاز نیز شناور خواهد بود، زیرا در حال حاضر بازار نفت نیز متغیر است.

مدیر عامل شرکت صادرات گاز ایران در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر این که اگر ایران در پایان این مذاکرات به توافق با این دو کشور برای صادرات گاز نرسد، گاز خود را چه خواهد کرد؟ گفت: خط لوله هفتم تا سیستان و بلوچستان ادامه می یابد و در آنجا گاز به مصرف می رسد اما نکته مهم این است که هم فروشنده و هم خریدار بازار متنوعی را برای فروش محصولات خود دارند.

سیفی گفت: ایران با روس‌ها برای پیوستن به این خط لوله بحثی نداشته است. وی در پایان گفت: تحریم در روند مذاکرات خط لوله اثری ندارد.