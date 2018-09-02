دستگیری ۲۳ معتاد متجاهر در ملایر

سرهنگ داوود علی بخش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای جمع آوری معتادان متجاهر از سطح شهرستان ملایر که موجب نارضایتی شهروندان شده بود در ۴ طرح ضربتی در نقاط آلوده و از پیش تعیین شده، جمع آوری افراد کارتن خواب و معتاد توسط ماموران اجرا شد.

وی افزود: پس از غربالگری ۱۸ نفر از این معتادان با هماهنگی مقام قضایی به کمپ ماده ۱۶ در همدان برای ترک و باز پروری اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر گفت: امروز پلیس در نوک پیکان مبارزه سخت و نرم افزاری مواد مخدر قرار دارد و در این ماموریت خطیر و به منظور آرامش و آسایش مردم و صیانت از کانون خانواده برخورد قاطعانه با سوداگران مرگ در دستور کار قرار دارد.

کشف ۹ هزار لیتر روغن خودروی احتکار شده در ملایر

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر همچنین از کشف ۹ هزار و ۱۰۴ لیتر روغن صنعتی خودروی احتکار شده در این شهرستان خبر داد.

وی گفت: با انجام کار اطلاعاتی دقیق در نقطه ای دور از شهرستان ملایر، انبار اصلی احتکار روغن صنعتی خودرو شناسایی شد.

وی افزود: اکیپی متشکل از اداره تعزیرات حکومتی، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی پس از هماهنگی های قضایی به این انبار مراجعه و ۹ هزار و ۱۰۴ لیتر روغن صنعتی خودرو را کشف و متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر با اشاره به هماهنگی و همکاری های موثر پلیس با دستگاه قضایی برای برخورد با هر گونه قانون شکنی اقتصادی، گفت: پلیس ملایر با رصد اطلاعاتی دقیق اجازه هر گونه سوء استفاده ای را افراد فرصت طلب سلب خواهد کرد.