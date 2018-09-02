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۱۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۱۴

با هدف افزایش ضریب امنیت؛

طرح مبارزه با سارقان در شهرستان فامنین اجرا شد

طرح مبارزه با سارقان در شهرستان فامنین اجرا شد

فامنین - فرمانده انتظامی شهرستان فامنین گفت: طرح مبارزه با سارقان با هدف افزایش ضریب امنیت در بین شهروندان در شهرستان فامنین اجرا شد.

سرهنگ علی حسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر از دستگیری ۳ سارق منزل در این شهرستان خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین گفت: طرح مبارزه با سارقان با هدف افزایش ضریب امنیت در بین شهروندان در شهرستان اجرا شد.

وی افزود: در این طرح ماموران ۳ نفر سارق منزل را دستگیر، ۳ فقره سرقت منزل کشف و ۱۰ دستگاه انواع وسایل نقلیه متخلف نیز توقیف کردند.

سرهنگ حیدری اضافه کرد: متهمان پس از انجام تحقیقات با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین عنوان کرد: پلیس به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و گزارش های مرتبط در خصوص تامین نظم و امنیت شهروندان از طریق شماره تماس ۱۱۰ است.

کد مطلب 4391856

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