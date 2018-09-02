تمدید اجرای نمایش کودک «سیرک ما کو؟»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه تماشاگران تئاترنارنجی، نمایش کودک «سیرک ما کو؟» که از ۲۷ تیرماه در فضای باز فرهنگسرای نیاوران در حال اجرا است برای دومین بار تمدید شد.

کارگردانی این نمایش به عهده سجاد آقابابایی است و فاطمه سیدطالبی و سجاد آقابابایی نویسنده اثر هستند.

در طراحی این نمایش سعی شده است با مشارکت تماشاگر و حرکت تماشاگر با بازیگران در محوطه فرهنگسرای نیاوران فضایی جنگل مانند را برای کودک القا کرده و با قرار دادن در شرایط سخت آموزش هایی مثل جهت یابی از روی درخت، امداد و نجات ،گره های کاربردی و.... را به وی منتقل کرد.