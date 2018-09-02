مهدی مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات اسکیت سرعت قهرمانی استانهمدان اظهار داشت: هیئت اسکیت استانهمدان به مناسب روز خانواده و تکریم بازنشستگان یک دوره مسابقه قهرمانی استان در رشته شرعت در دو بخش بانوان و آقایان برگزار می کند.
وی افزود: این مسابقات ۱۵ شهریورماه در رده سنی ۶ تا ۱۸ سال در پیست سرعت استخر عباسآباد همدان برگزار میشود.
رئیس هیئت اسکیت استانهمدان با اشاره به فعال شدن شهرستانهای استانهمدان گفت: شاهد رشد و شکوفایی اسکیت در شهرستانهای استانهمدان هستیم.
مجیدی عنوان کرد: استقبال خانوادهها از رشته اسکیت نسبت به گذشته افزایش داشته و فرهنگ استفاده از این وسیله نسبت به گذشته در بین خانوادهها و در سطح شهر در حال جا افتادن است.
وی با اشاره به گرایشهای اسکیت در همدان بیان کرد: اسکیت هاکی، سرعت، حرکات نمایشی، اگرسیو و فری استایل ازجمله گرایشهای فعال اسکیت در استانهمدان است.
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