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۱۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۳۷

رئیس هیئت اسکیت استان‌همدان:

مسابقات اسکیت سرعت قهرمانی استان‌همدان برگزار می‌شود

مسابقات اسکیت سرعت قهرمانی استان‌همدان برگزار می‌شود

همدان- رئیس هیئت اسکیت استان‌همدان گفت: یک دوره مسابقات اسکیت سرعت قهرمانی استان به مناسبت روز خانواده در همدان برگزار می‌شود.

مهدی مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات اسکیت سرعت قهرمانی استان‌همدان اظهار داشت: هیئت اسکیت استان‌همدان به مناسب روز خانواده و تکریم بازنشستگان یک دوره مسابقه قهرمانی استان در رشته شرعت در دو بخش بانوان و آقایان برگزار می کند.

وی افزود: این مسابقات ۱۵ شهریورماه در رده سنی ۶ تا ۱۸ سال در پیست سرعت استخر عباس‌آباد همدان برگزار می‌شود.

رئیس هیئت اسکیت استان‌همدان با اشاره به فعال شدن شهرستان‌های استان‌همدان گفت: شاهد رشد و شکوفایی اسکیت در شهرستان‌های استان‌همدان هستیم.

مجیدی عنوان کرد: استقبال خانواده‌ها از رشته اسکیت نسبت به گذشته افزایش داشته و فرهنگ استفاده از این وسیله نسبت به گذشته در بین خانواده‌ها و در سطح شهر در حال جا افتادن است.

وی با اشاره به گرایش‌های اسکیت در همدان بیان کرد: اسکیت هاکی، سرعت، حرکات نمایشی، اگرسیو و فری استایل ازجمله گرایش‌های فعال اسکیت در استان‌همدان است.

کد مطلب 4391876

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