کمیته رسیدگی به دانشجویان منتسب به ستاره دار ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار مشیری نماینده مردم بندرعباس، بیژن شهبازخانی نماینده مردم ملایر و محمد یاری نماینده مردم تالش به عنوان 3 عضو این کمیته روز گذشته معرفی شدند و دو عضو دیگر امروز تعیین خواهند شد.

شهریار مشیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مقرر شده است کمیته ای 5 نفره از نمایندگان مجلس به بررسی پرونده های گزینش وزارت علوم و وزارت اطلاعات در خصوص دانشجویان محروم از تحصیل بپردازند و بررسی کنند آیا مستنداتی که بر اساس آن عده ای از دانشجویان فاقد صلاحیت برای ادامه تحصیل شناخته شده اند، کفایت می کند.