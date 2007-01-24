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۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۲۰

/ توسط رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس /

کمیته رسیدگی به دانشجویان منتسب به ستاره دار ایجاد شد

کمیته رسیدگی به دانشجویان منتسب به ستاره دار ایجاد شد

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی کمیته ای 5 نفره از نمایندگان جهت رسیدگی به وضعیت تحصیلی دانشجویان محروم از تحصیل که تحت عنوان 3 ستاره شناخته شده اند تشکیل داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار مشیری نماینده مردم بندرعباس، بیژن شهبازخانی نماینده مردم ملایر و محمد یاری نماینده مردم تالش به عنوان 3 عضو این کمیته روز گذشته معرفی شدند و دو عضو دیگر امروز تعیین خواهند شد.

شهریار مشیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مقرر شده است کمیته ای 5 نفره از نمایندگان مجلس به بررسی پرونده های گزینش وزارت علوم و وزارت اطلاعات در خصوص دانشجویان محروم از تحصیل بپردازند و بررسی کنند آیا مستنداتی که بر اساس آن عده ای از دانشجویان فاقد صلاحیت برای ادامه تحصیل شناخته شده اند، کفایت می کند. 

کد مطلب 439188

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