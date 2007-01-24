دیک چنی در پرونده افشای هویت مامور سیا دست داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "پاتریک فیتسجرالد" در بیانیه سرگشاده خود در دادگاه رسیدگی به پرونده افشای هویت مامور سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) گفت : دیک چنی به لوئیس اسکوتر لیبی رئیس کارکنان دفترش در سال 2003 گفت : والری پلام ویلسون همسر جوزف ویلسون برای سازمان سیا کارمی کرد و لیبی نیز این اطلاعات را دراختیار خبرنگاران قرارداد .



وی افزود : لیبی زمانی که اف بی آی و هیئت منصفه عالی از وی درباره افشای هویت مامور سیا سوال کردند، داستان سرایی کرد .



لیبی که متهم به ادای سوگند دروغ و مانع تراشی شده بود و در اکتبر سال 2005 استعفا کرد؛ به بازرسان تحقیق پرونده افشای هویت مامور سابق سیا گفت : وی هویت پلام را از "تیم روسرت" گزارشگر شبکه خبری ای بی سی شنید نه از معاون رئیس جمهوری .

فیتسجرالد دراین رابطه روزگذشته به هیئت منصفه گفت : این یک دروغ بود، زیرا لیبی درباره این موضوع درداخل و خارج کاخ سفید صحبت کرده است .



افشای هویت ویلسون درجولای سال 2003 ، یک سری از حوادث را سبب شد که شامل انتصاب فیتسجرالد به عنوان دادستان ویژه تحقیق پرونده افشای هویت پلام و یک هیئت منصفه برای رسیدگی به اتهامات لیبی مبنی بر گفتن دروغ به بازرسان درباره گفتگوهای خود با خبرنگاران درباره ویلسون است .



هویت ویلسون زمانی در روزنامه ها فاش شد که چند روز پیش از آن شوهرش از دیپلمات های سابق، از دولت بوش به خاطر دستکاری دراطلاعات برای توجیه جنگ عراق انتقاد کرد.

رابرت نواک گزارشگر روزنامه واشنگتن پست هویت پلام را در یکی از مقالات خود درجولای سال 2003 فاش کرد .این افشا گری پس از گرفتن تایید غیرمستقیم از نقش پلام از کارل روو مشاور ارشد بوش صورت گرفت .

تحقیقات بر افشای هویت والری پلام که شوهر وی جوزف ویلسون ، سفیر بازنشسته است، متمرکز شد .

جوزف ویلسون در سال 2002 به کشورآفریقایی نیجربرای بررسی گزارشهای مربوط به تلاشهای سری عراق برای خرید اورانیوم خام سفر کرد .

دولت بوش از این گزارشها (خرید اورانیوم از نیجر) برای متهم کردن دولت صدام مبنی بر ساخت سری تسلیحات هسته ای استفاده کرد و بعدها با استفاده از این اتهامات حمله خود به عراق را توجیه کرد .

جوزف ویلسون پس از حمله آمریکا به عراق با نوشتن مقاله در یکی از روزنامه ها ، دولت بوش را متهم به اغراق درباره تهدید عراق کرد . پس ازاین انتقادها که سبب خشم کاخ سفید شد در جولای سال 2003 نواک هویت والری پلام را درمقاله ای که از ویلسون انتقاد می کرد، فاش کرد .

ویلسون و منقدان دولت بوش افشای هوین پلام را عمدی دانستند و آن را درجهت مجازات شوهر وی که همواره از سیاستهای جنگ طلبانه کاخ سفید انتقاد می کرد، دانستند .

علاوه بر کارل روو ، لوئیس اسکوتر لیبی رئیس سابق کارکنان دفتردیک چنی معاون بوش نیز در تحقیقات مربوط به افشای هویت پلام مورد بازجویی قرار گرفت .

