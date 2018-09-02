بن سلمان و بن زاید در دادگاه کیفری بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، توکل کرمان فعال زن یمنی برنده جایزه صلح نوبل، وعده تحت تعقیب قرار دادن محمد بن سلمان و محمد بن زاید ولیعهدهای عربستان و امارات در دادگاه کیفری بین المللی را داد.

وی اعلام کرد: گزارش اخیر سازمان ملل درباره ارتکاب جنایات جنگی در یمن، مدرک و سند حقوقی و قانونی برای تحت پیگرد قرار دادن مسئولان ارتکاب جنایات جنگی در یمن از طریق دادگاه کیفری بین المللی که در راس آنها محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و محمد بن زاید ولیعهد امارات قرار دارد، است

این فعال زن یمنی و برنده نوبل صلح افزود: گزارش سازمان ملل همه موارد فجیع و بی سابقه نقض حقوق بشر را رسوا کرد.

وی تاکید کرد: ائتلاف اماراتی-سعودی برای حمایت از مشروعیت به کشور ما نیامده اند.

شایان ذکر است که عضو ائتلاف نظامی سعودی روز شنبه در کنفرانسی خبری به هدف قرار دادن اتوبوس حامل کودکان در استان صعده یمن اعتراف و نسبت به آن ابراز تاسف کرد!

بر اساس این گزارش، «منصور احمد المنصور» مشاور حقوقی عضو هیات حقیقت‌یاب این حادثه در جمع خبرنگاران اذعان کرد که «اشتباهاتی» در وقوع این اتفاق دخیل بوده است.

گفتنی است که بر اثر بمباران یک دستگاه اتوبوس حامل کودکان در شهر «ضحیان» استان صعده در روز ۱۸ مرداد گذشته ده ها نفر شهید و زخمی شدند.

براساس آمار منتشره از سوی وزارت بهداشت یمن در این جنایت ۵۲ کودک شهید و ۷۹ نفر دیگر زخمی شدند.

گفتنی است سازمان ملل متحد اخیرا در گزارشی اعلام کرد که برخی حملات هوایی ائتلاف متجاوز به یمن به سرکردگی عربستان سعودی جنایت جنگی محسوب می شود.