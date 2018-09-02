توسعه زراعت چوب و اجرای طرح کاداستر اولویت منابع طبیعی در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن یوسف پور ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران صیانت از منابع طبیعی و اراضی ملی را یکی از مهم ترین وظایف و اولویت های این اداره کل عنوان و اظهار کرد: استان گیلان دارای ۵۶۴ هزار هکتار جنگل و ۲۲۴ هزار هکتار مرتع است.

وی با بیان اینکه برای احیای جنگل ها، جنگل کاری و پروژه های آبخیزداری و جلوگیری از وقوع سیل در استان گیلان پروژه های خوبی در دست اجرا است، افزود: در سال گذشته نیز بخش اعظمی از اعتبارات این اداره کل برای اجرای پروژه های آبخیزداری در ارتفاعات ماسوله هزینه شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه در راستای جلوگیری از شستشوی خاک از بالا به پایین بوده زیرا این موضوع عمق تالاب را کم و موجب مرگ تالاب می شود. علاوه برآن رسوباتی که به همراه جریانات آبی به پایین سرازیر می شود زمینه وقوع سیل و بلایای طبیعی را در پایین دست فراهم می کند.

وی در ادامه با اشاره به اجرای سه طرح بزرگ در حوزه منابع طبیعی استان گیلان، گفت: طرح توقف بهره برداری از جنگل، اجرای طرح کاداستر و توسعه زراعت چوب با گونه صنوبر از جمله این سه اقدام مهم است.

یوسف پور با بیان اینکه در سال گذشته هزار و ۲۰۰ هکتار در استان گیلان صنوبرکاری شده است، افزود: افزایش سطح زیر کشت در این زمینه از اولویت های منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان محسوب می شود.

وی با اشاره به اجرای طرح کاداستر در ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان گیلان در سال گذشته، گفت: کاداستر به معنای اصلاح هندسی نقشه های گذشته و تشخیص اراضی ملی از غیرملی است که برای سال جاری نیز براساس برنامه ریزی های صورت گرفته به دنبال اجرای این طرح در هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی ملی استان هستیم.

به گفته یوسف پور اجرای کامل طرح توقف بهره برداری از جنگل و همچنین طرح کاداستر تحولی بزرگ در حوزه مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان ایجاد می کند.