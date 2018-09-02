بازگشت ۲۴ هزار نفر از حجاج به کشور/ فوت ۹ حاجی ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محمدی درباره خروج زایران از مکه مکرمه به سمت مدینه منوره و فرودگاه‌های جده و مدینه گفت: خروج تدریجی زائران از مکه به سوی مدینه و ایران ادامه دارد و از چهارم شهریور ماه تا پایان شنبه دهم شهریور ماه ۲۴ هزار نفر در قالب ۸۹ پرواز از جده و مدینه عازم ایران شده‌اند.

رئیس سازمان حج و زیارت تصریح کرد: خروجی زایران از مکه به سمت مدینه نیز طی این مدت در حال انجام است که حدود ۱۳ هزار ۵۰۰ نفر در حال حاضر در مدینه بسر می‌برند؛ در حال حاضر جمعا ۶۲ هزار نفر از حجاج در سرزمین وحی حضور دارند که روند اعزام‌ها به ایران و مدینه منوره در روزهای آتی ادامه دارد و تا پایان امشب تعداد حجاج در مکه حدود ۵۱ هزار نفر خواهد بود؛ روند اعزام‌های زایران مدینه بعد همچنان ادامه دارد.

محمدی تصریح کرد: نیمی از پروازها توسط هواپیمایی ایران و نیمی دیگر توسط هواپیمایی سعودی انجام می‌گیرد و خوشبختانه مشکل خاصی در بازگشت زایران وجود ندارد و برنامه‌ها به‌صورت روان در حال انجام است.

رییس سازمان حج و زیارت درباره وضعیت سلامت زایران کشورمان اظهار کرد: خوشبختانه تمهیدات درمان برای زایرانی که دچار بیماری شوند تا روز آخر حضور زایران ادامه می‌یابد و مشکل خاصی تاکنون ایجاد نشده است.

محمدی تصریح کرد: متاسفانه تاکنون ۹ نفر به دیار حق شتافته‌اند که با توجه به وضعیت درمان و تعداد فوتی‌ها، روند کاهش نسبت به سنوات قبل داریم.

پرواز زائران از طریق فرودگاه جده به ایران از چهارم شهریور ماه همچنین پرواز خروج زائران از مدینه به کشورمان ازیک روز بعد ( پنجم شهریور) آغاز شده است.

گفتنی است امسال بیش از ۸۶ هزار نفر از زائران کشورمان از ۱۹ ایستگاه پروازی عازم سرزمین وحی شدند؛ نخستین گروه حجاج کشورمان روز ۲۷ تیر ماه وارد مدینه منوره شدند و پروازهای برگشت زائران تا ۲۴ شهریور ماه ادامه دارد.