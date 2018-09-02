قطر موافق اجرای «معامله قرن» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، «احمد المجدلانی» عضو کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین مدعی شده است که قطر با اجرای طرح «معامله قرن» موافقت کرده است.

وی در گفتگو با روزنامه عربستانی الحیات مدعی شد که «نیکلای ملادینوف» فرستاده ویژه سازمان ملل در خاورمیانه به همراه قطر پدر خوانده اجرای معامله قرن است.

المجدلانی همچنین قطر را به تلاش برای ایجاد پلی ارتباطی میان اسرائیل و جنبش حماس متهم کرد و گفت: دوحه تلاش می کند با ایجاد پل ارتباطی میان حماس و اسرائیل، معامله قرن را اجرایی کند.

این در حالی است که گزارش های متعدد رسانه ای حاکی از تلاش عربستان برای اجرای این معامله است و به نظر می رسد اتهام زنی های متقابل ریاض و دوحه در جریان بحران قطر به پرونده فلسطین نیز کشانده شده است.

در همین راستا روز گذشته «ابراهیم حمامی» کارشناس فلسطینی و مدیر مرکز امور فلسطین با اعلام اینکه عربستان، نقش اساسی در اجرای معامله قرن بازی می کند، گفت: محاصره و بحران علیه قطر بخشی از طرح اجرایی این معامله است.