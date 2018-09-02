انتشار جدول چهارمین جشنواره تئاتر باران

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جشنواره تئاتر باران از ۱۰ تا ۱۷ شهریور با عنوان «فغر» در سه بخش صحنه‌ای، نمایشنامه خوانی و ویژه با حضور ۱۸ اثر برگزار می‌شود. با اعلام جدول چهارمین جشنواره تئاتر باران این رویداد فرهنگی آماده میزبانی آثار پذیرفته شده در این دوره از جشنواره است.

طبق جدول ارائه شده این جشنواره از روز گذشته با نمایش «کاج ها می دانند نام این نمایش چیست» اثر وحید دهشکار در تئاتر باران آغاز به کار کرد. مهدی مشهور، مهران رنجبر و احمد سلگی داوری بخش نمایشنامه خوانی چهارمین جشنواره تئاتر باران را به عهده دارند.

طبق جدول، بخش مسابقه صحنه ای هر روز ساعت ۱۵ و بخش مسابقه نمایشنامه خوانی نیز هر روز ساعت ۱۷ اجرا خواهند داشت. نمایش های بخش جنبی و ویژه نیز ساعت ۱۳ روی صحنه می رود. این جشنواره تا جمعه ۱۶ شهریور ادامه خواهد داشت و شنبه ۱۷ شهریور نیز اختتامیه این جشنواره برگزار می شود.

این دوره از جشنواره در سه بخش صحنه‌ای، نمایشنامه‌خوانی و ویژه دنبال می‌شود.

چهارمین جشنواره تئاتر باران با عنوان «فغر» به منظور تشویق و حمایت از آموزش تئاتر و پشتیبانی و معرفی نسل جوان و فعال و به دبیری رضا بهاروند برگزار می‌شود.