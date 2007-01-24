مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با 15 فیلم به جشنواره فجر می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام کرد، در دوره جدید فعالیت این مرکز و از ابتدای سال 1385، حدود 200 فیلم سینمایی، مستند بلند، مستند کوتاه و نیمه بلند، انیمیشن و فیلم های کوتاه داستانی و تجربی حرفه ای تهیه و تولید شده که از جمع این آثار حدود 50 فیلم پس از آماده شدن به دبیرخانه جشنواره فیلم فجر ارائه و در نهایت، 15 فیلم از تولیدات این مرکز در 22 بخش مختلف جشنواره پذیرفته شدند .

فیلم های راه یافته مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر عبارتند از:



فیلم های سینمایی :" آدم" ( عبدالرضا کاهانی )،" اخراجی ها" ( مسعود ده نمکی ) و" مصائب دوشیزه" ( سید مسعود اطیابی ) در بخش مسابقه سینمای ایران و مسابقه فیلم های اول / " گناه من" ( مهرشاد کارخانی ) و "پاپیتال" ( اردشیر شلیله ) در بخش میهمان و مسابقه فیلم های اول.

فیلم های مستند بلند : "دریای پارس" ( منوچهر طیاب )،" سرزمین گمشده" ( وحید موسائیان )،" کوچ آسمانی" ( کیومرث درم بخش ) و" تهران انار ندارد" ( مسعود بخشی ) در بخش مسابقه فیلم های مستند بلند ( چشم واقعیت ) / " لیلی کجاست" ( محمد شیروانی) در بخش مسابقه فیلم های مستند بلند و بخش سینما و هنرهای دیگر / " استشهادیون و 80 سال مقاومت" ( سیاوش سرمدی ) در بخش سینمای پایداری .

فیلم های مستند کوتاه : "زیستن" ( محمود کیانی فلاورجانی ) و" گیسوی آشفته من" ( ماجد نیسی ) در بخش مسابقه چشم واقعیت

فیلم های کوتاه داستانی : "آن بالا کنار جاده" ( مرجان اشرفی زاده ) در بخش مسابقه فیلم های کوتاه و بخش مسابقه بین الملل / پیرمرد و خط ( پناه بر خدا رضایی ) در بخش مسابقه فیلم های کوتاه.