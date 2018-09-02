راه اندازی مرکز مانیتورینگ ستاد اربعین در مهران

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی روز یکشنبه در جلسه اعضای ستاد اربعین اظهار کرد: سال گذشته اقدامات فراوانی برای رفع مشکلات زیرساختی مسیر اربعین انجام شد ولی بسیاری از کارها را نمی توان در طول مدت کوتاهی انجام داد چراکه ظرفیت های استان به ویژه از نظر اعتباری محدود است.

وی با اشاره به تعیین مسیر ملکشاهی به عنوان جاده جایگزین مهران تاکید کرد: بخش زیادی از مشکلات این مسیر در طول یک سال گذشته بهسازی و نقاط حادثه خیز رفع شده و نیروهای راهسازی نیز هم اکنون بطو.ر شبانه روزی فعالیت می کنند.

معاون استانداری ایلام تامین روشنایی مسیر مهدی آباد ، جابجایی تیر چراغ برق های مسیر شهر شباب و تکمیل زیرساخت بازارچه های مرزی چیلات و چنگوله را از اقدامات صورت گرفته در طول یکسال گذشته برشمرد.

کرمی، تهیه نقشه اجرایی موکب ها و لحاظ کردن درآمد اقتصادی برای استان را از اقدامات صورت گرفته در طول یکسال گذشته عنوان کرد و یادآور شد: مرکز مانیتورینگ ستاد اربعین در دست اقدام است.

وی اضافه کرد: کنارگذر مهران به طول ۱۲ کیلومتر نیز با ۳۰ میلیارد ریال در حال تکمیل شدن است و فنس کشی اطراف فرودگاه مهران به طول ۸ هزار متر و با ۴۵ میلیارد ریال اعتبار در مرحله پیمان سپاری است.

معاون عمرانی استانداری ایلام اعتبار مسیر مهران، دهلران، اندیمشک را ۶ هزار میلیارد ریال عنوان داشت و تاکید کرد: احداث و تکمیل چهار خطه کردن مسیرهای اربعین شامل حمیل - ایلام - مهران، تونل کبیرکوه - دره شهر، ایلام - ایوان - چوار و ایلام - مهران - دهلران - اندیمشک در حال انجام است.