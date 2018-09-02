میثاق نامه به دستم نرسید امضا کنم /بازیافت همشهری سود بیشتری دارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محسن هاشمی در حاشیه شورای شهر تهران با اشاره به مصوبات جلسه علنی امروز، در پاسخ به پرسشی درباره قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت: این قانون اقدام بسیار خوبی است و اینکه ما قبل از تصویب و ابلاغ قانون با آن بازی سیاسی کنیم کار درستی نیست، چون در این قانون فقط شهردار تهران مورد توجه قرار نگرفته‌ است و بیش از ۱۸۰۰ نفر از مدیران ارشد در این قانون مورد خطاب قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: حساسیت بالا نسبت به شهردار تهران در مواجهه با این قانون حساسیت برانگیز است و وقتی این بحث‌ها مطرح می‌شود موجب بی‌ثباتی در شهر می‌شود. لذا درخواست من این است که خبرنگاران اجازه دهند این قانون ابتدا تصویب و سپس از طریق مراجع مربوطه ابلاغ شود و اگر کسی درست عمل نکرد دستگاه‌های نظارتی وارد عمل می‌شوند.

هاشمی با اشاره به دیگر مدیران مشمول این قانون گفت: اکنون نزدیک به ۲۰ نفر از استانداران در این قانون مورد خطاب قرار می‌گیرند و حالا دولت با روش‌هایی در حال حل مشکل این استانداران است، زیرا همیشه آیین نامه‌هایی وجود دارد که می‌توان طوری عمل کرد که سیستم مدیریتی کشور دچار مشکل نشود و ما هم در شورای شهر از ابزارهای موجود استفاده خواهیم کرد.

رئیس شورای شهر تهران اضافه کرد: موضوع ما آقای افشانی نیست بلکه موضوع ثبات مدیریت در شهر تهران است که شهروندان دیگر تحمل تغییرات مدیریتی تا این حد را ندارند و تصمیم گیرنده در این مورد بعد از شورای شهر هیئت تصویب و وزارت کشور خواهند بود. من از رسانه‌ها خواهش می‌کنم که این قدر به موضوع نپردازند.

هاشمی با بیان اینکه یکی از این نکات مثبت ۱۲ سال گذشته ثبات مدیریتی بوده است، گفت: این وضعیت سبب شده بود که فعالیت‌های خوبی در سطح شهر انجام شود و لذا ما نباید اجازه دهیم که ثبات مدیریتی در شهرمان دچار خدشه شود.

رئیس شورای شهر تهران همچنین در توضیح گزارش سالانه شورا که در جلسه امروز ارائه شد، گفت: ارائه گزارش سالانه کار بسیار سخت و پیچیده‌ای است. بعضی از فعالیت‌های اعضای شورا در گزارش نیامده بود و از این جهت بعضی اعضا اعتراض داشتند که بعضی مسائل مطرح شده از سوی آنها در گزارش نیامده است.

هاشمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر بازداشت ۶ نفر در شهرداری تهران به اتهام پولشویی ضمن رد این موضوع، توضیح داد: هیچ گزارش مکتوبی در این باره دریافت نکرده ام و از این موضوع اطلاعی ندارم.

وی همچنین درباره امضا نکردن میثاق‌نامه ماندن در شورای شهر تهران تا پایان ۴ سال، تصریح کرد: ممکن است این لیست به دست من نرسیده تا آن را امضا کنم و اگر آن را می‌آوردند شاید من هم آن را امضا می‌کردم. این لیست تا آقای مرعشی موفق به گرفتن امضا شده بود ولی به دست من نرسیده بود. اگر متن را آورده بودند من آن را امضا می‌کردم و آقای مرعشی هم گفته است که امضا دست من است و نگفته است که من جای هاشمی امضا می‌کنم.

پرسش از شرایط موسسه همشهری هم توسط یکی از خبرنگاران مطرح شد که هاشمی در این باره گفت: وضعیت همشهری بسیار پیچیده است زیرا هنگامی که همشهری شکل گرفت مدتی بعد دچار چالش‌هایی شد؛ چون ابتدا این روزنامه برای تهران بود و پس از آن که تصمیم گرفته شد در تمام کشور توزیع شود عده‌ای گفتند این روزنامه رنگ و بوی فعالیت‌های سیاسی دارد و از این جهت مانع توزیع کشوری آن شدند.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: متأسفانه در دوران گذشته همشهری بسیار بزرگ شد و در ۱۲ سال گذشته به قدری بزرگ شد که تعداد نیروهای آن از هزار نفر هم فراتر رفت و از لحاظ محتوایی نتوانست خود را در تمام کشور عرضه کند و فروش خوبی داشته باشد. این وضعیت سبب شد که قیمت آن بالا رفته و تفاوت آن هم بیشتر شود.

هاشمی با اشاره به اینکه روزنامه همشهری در حال حاضر ۴۵ میلیارد تومان یارانه دریافت می‌کند، اظهار کرد: وزن هر روزنامه یا مجله همشهری نسبت به قیمت آن طوری است که اگر کسی آن را به بازیافت بفروشد سود خواهد کرد. در نتیجه بعضی از روزنامه فروشان روزنامه‌ها را نگه می‌دارند و به بازیافت می‌فروشند.