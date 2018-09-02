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۱۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۴۵

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه ناحیه امام حسن مجتبی (ع) قزوین:

رزمایش «محمدرسول الله ۲ »نمایشی از اقتدار همراهی است

رزمایش «محمدرسول الله ۲ »نمایشی از اقتدار همراهی است

قزوین- مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه ناحیه امام حسن مجتبی (ع) قزوین گفت: رزمایش محمدرسول الله ۲ نمایشی از اقتدار همراهی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی مهدی جو روز یکشنبه در مراسم رزمایش بزرگ محمدرسول الله(ص) ۲ که با حضور جمعی از بسیجیان و مسئولان مربوطه برگزار شد، اظهار داشت: هر جا نیاز به حضور باشد بسیجی در صف نخست بوده و بسیج انقلابی و با نشاط است.

وی با اشاره به دیدگاه بسیج افزود: اهداف و فعالیت های بسیج در راستای اسلام و انقلاب است و بسیجی اسلام را می شناسد و وجودش را برای اقتدار اسلام نثار می کند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه امام حسن مجتبی (ع) قزوین یادآورشد: به رهبری اعلام می کنیم که به پشتوانه اقتدار و عزم و جزم و نیت سربازانت دشمنان هرگز نخواهند توانست به جنگ با ایران اسلامی بیندیشند.  

مهدی جو یادآورشد: از مردم و کسبه بازار انتظار داریم در صحنه باشندچرا که دشمن دشمنان تمام قد ایستاده اند و نمایش امروز و رزمایش محمدرسول الله ۲ پیام هایی رابرای افراد و بازاریان به همراه دارد و اینکه بازاریها امروز در شرایط سخت همراه مردم و دولت باشند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه امام حسن مجتبی (ع) قزوین به ترفندهای جدید دشمن اشاره و مطرح کرد: دشمن وقتی در میدان واقعی باخت در میدان مجازی جنگ را آغاز کرد و از همین رو باید با بصیرت عاشورایی در مقابل این جنگ فرهنگی نیز سربلند میدان باشیم و نگاه امام زمان، رهبر و خانواده شهدا به بسیجیان است.

وی اضافه کرد: پیام حضور نیروهای بسیجی در رزمایش بزرگ محمدرسول الله ۲ این است که هیچ کس نمی تواند ذره ای در مسیر جهانی شدن انقلاب اخلال ایجاد کند و پیام امروز نمایش اقتدار و همراهی است و این اقتدار ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 4391973

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