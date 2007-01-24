ساماندهی قبور شهدای گمنام پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمود رضاییان گفت: در هفته آینده نقاط ضعف و قوت طرح ساماندهی قبور شهداء گمنام در شورای شهر بررسی و بر اساس طرح جامع ، وضعیت نهایی نحوه اجرای مراحل بعدی این طرح مورد بررسی و تصمیم گیری نهایی قرار خواهد گرفت .

وی با تاکید بر اینکه فاز دوم طرح ساماندهی قبور شهداء بهشت زهرا (س) شامل ساماندهی سایر قطعات شهداء از سال آینده ادامه خواهد یافت ، افزود : برای اجرای فاز دوم این طرح 2 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

رضاییان با تاکید بر اینکه در اجرای طرح ساماندهی قبور شهداء باید با دقت ، آرامش و منطقی پیش رویم ، تصریح کرد : در ابتدای مطرح شدن بحث ساماندهی قبور شهدا با یک سری مخالفت هایی از سوی تعدادی از خانواده های این عزیزان مواجه بودیم و از آنجا که این مساله امر حساسی است بنابراین باید با احتیاط ، آرامش و متانت خانواده های این شهیدان را حتی اگر نیاز باشد به صورت تک تک توجیه و نسبت به ماهیت این طرح شفاف سازی کنیم.