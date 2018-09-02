نظام ارجاع از روستا به پزشک متخصص الکترونیکی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری پیش از ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز بهورز در رفسنجان اظهار داشت: سازمان بیمه سلامت به عنوان بزرگترین سازمان بیمه درمانی کشور متولی درمان رایگان بیمه شده‌های صندوق‌های مختلفی از جمله عشایری، روستایی و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت و افرادی که ساکن شهر هستند و هیچ نوع بیمه‌ای ندارند، به شمار می رود.

وی بیان کرد: از ۴۰ میلیون بیمه شده ۳۳ میلیون نفر بیمه شده رایگان هستند که باید یادآور شد یارانه‌ای از سمت دولت از بیت‌المال به این حوزه اختصاص پیدا کرده تا خرج درمان روستاییان که مولدان جامعه هستند، ‌شود.

وی تأکید کرد: شرط سکونت در روستا باید رعایت شود و صرف اینکه باغات کشاورزی‌ فرد در روستا است و خودش ساکن شهر است برای استفاده از بیمه روستایی صحیح نیست. باید بودجه بیت‌المال باید در جای خود هزینه شود لذا برای استفاده بیمه روستاییان باید از نظام ارجاع استفاده صحیح، به‌موقع و به‌جا شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان از الکترونیکی شدن نظام ارجاع از ۱۵ شهریورماه جاری خبر داد و گفت: از این تاریخ ارجاع از روستا به پزشک متخصص در شهر در قالب نظام الکترونیکی صورت می‌گیرد.

جعفری تصریح کرد: باید سعی کنید ارجاع به پزشک درست باشد آنچه امروز در کلینیک‌های ویژه مطرح است متخصصان می‌گویند چرا مردم از روستا با ارجاع ناصحیح به ما مراجعه می‌کنند.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان با بیان اینکه ۸۵ درصد از درمان مردم باید به دست تیم پزشکان خانواده مستقر در روستا انجام شود، یادآور شد: تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد بیماری‌ها را اگر لازم باشد باید پزشکان به اساتید متخصص خود ارجاع دهند در حالی که در استان این میزان ارجاع بالای ۲۵ درصد است که باید کاهش پیدا کند.

جعفری اضافه کرد: این کاهش یافتن موجب می‌شود متخصصان سر فرصت به بیماران واقعی بپردازند.