لوایح قضائی در مجلس خاک می خورد

به گزارش خبرنگار مهر ، لوایح قضائی در حالی در صف انتظار مطرح شدن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارند که تاخیر در تصویب این لوایح به طور حتم فقط به ضرر مردم خواهد بود.

لوایحی که با حق و حقوق مردم سر و کار دارد و نبود آن کاملا در قوانین قضائی احساس می شود مدتهاست در کمیسیون های مختلف مجلس مورد رسیدگی قرار گرفته اما هنوز زمان مطرح شدن آنان در صحن علنی مجلس جهت اجرایی شدن فرا نرسیده است.

از سوی دیگر شاید تاخیر در تصویب لوایح قضائی را بتوان در عدم تعامل مناسب میان قوای قضائیه و مقننه عنوان کرد که تعاملی برای اولویت قرار دادن لوایح قضائی جهت تصویب ، تاثیر گذار نبوده است.

لوایح قضازدایی ، جرم زدایی ، زندان زدایی ، دادگاه اطفال ، مجازات های جایگزین حسب مدتها ست به مجلس شورای اسلامی ارائه شده اما هنوز خبری از تصویب آنها نیست. رئیس قوه قضائیه بارها در سخنان خود از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته نسبت به تسریع در تصویب لوایح قضائی اقدام کنند اما مشخص نیست با وجود حساسیت بسیار این لوایح در حل مشکلات و جلوگیری از تضییع حقوق مردم ، چرا تصویب این لوایح به تاخیر افتاده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی خود نیز در اولویت قرار گرفتن لوایح قضائی جهت بررسی و تصویب تاکید دارند اما با این حال تا کنون این تاکیدات عملی نشده است.

جدا از لوایح قضائی مسکوت مانده در مجلس ، باید به لوایحی همچون تشکیل سازمان زندانها و اجرای احکام و پلیس قضائی اشاره کرد که به رغم تاکید بر ضرورت تصویب آنها از سوی کارشناسان قضائی به دلیل عدم شناخت نمایندگان از مسائل حقوقی و قضائی در همان مرحله اول در کمیسیون ها رد شدند و امکان جا گرفتن در قوانین حقوقی را پیدا نکردند.

شاید عدم آشنایی نمایندگان با مسائل حقوق باشد که چندی پیش رئیس قوه قضائیه در دیدار با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خواستار توجه و همکاری بیشتر مجلس با کارشناسان و متخصصان قوه قضائیه در هنگام بررسی لوایح قضائی شد و عنوان داشت که "تعامل بیشتر و تخصصی تر مجلس با قوه قضائیه برای بررسی لوایح تخصصی قضائی می تواند تاثیر بسیار مناسبی بر روند فعالیت قضائی بگذارد و به تصویب لوایح تخصصی قضائی از سوی نمایندگان کمک کند که قطعا نتیجه آن کمک و همیاری به مردم و جلوگیری از طاله دادرسی است."

آیت الله هاشمی شاهرودی بر تشکیل کمیته های تخصصی مشترک بین مجموعه دستگاه قضائی و کمیسیون های مجلس تاکید دارد به طوری که عنوان می کند "همکاری و مشارکت قوه قضائیه و مجلس به صورت تخصصی و مستمر می تواند ثمرات بسیار خوبی برای مردم به همراه داشته باشد."

رئیس قوه قضائیه ، لوایح شوراهای حل اختلاف ، مجازات های جایگزین حبس ، شعب تشخیص و اصلاح ماده 2 محکومیت های مالی را از جمله مهم ترین لوایحی برشمرد که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در نوبت رسیدگی است.

بر همین اساس وی عنوان داشته که "تصویب این لوایح موجب خوشحالی مجموعه دستگاه قضائی و امیدواری مردم نسبت به آینده آن و احقاق حقوق آنان خواهد شد."

عضو هیئت رئیسه و عضو کمیسیون حقوقی و قضائی شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر ، در ارتباط با به تاخیر افتادن لوایح قضائی در مجلس می گوید: نمایندگان مجلس نیز بر اولویت قرار گرفتن بررسی لوایح قضائی در مجلس تاکید دارند اما مسئولان قوه قضائیه انتظار دارند لوایح ارسالی پس از مدت یک ماه به تصویب برسد و این امر امکان پذیر نیست.

موسی قربانی تصریح می کند: نگرانی آیت الله هاشمی شاهرودی در ارتباط با تاخیر در بررسی و تصویب لوایح قضائی را درک می کنیم اما مسئولان عالی قضائی باید بدانند لوایح بسیاری به مجلس ارائه شده که باید به نوبت مورد رسیدگی قرار گیرند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در خصوص تعامل نمایندگان مجلس با قوه قضائیه برای تسریع در بررسی و تصویب لوایح قضائی ، خاطر نشان می کند: نمایندگان مجلس به منظور تسریع در رسیدگی به لوایح قضائی آمادگی همکاری و تعامل مناسب را با قوه قضائیه دارند تا لوایح ضروری قوه قضائیه با فوریت به تصویب برسد.

با توجه به مشکلات حال حاضر دستگاه قضائی انتظار می رود لوایح قضائی با توجه به اینکه با آبرو و حقوق مردم سر و کار دارد حداقل در اولویت بررسی و تصویب نمایندگان مجلس قرار گیرد.