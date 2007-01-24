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۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۲۱

به دنبال افزایش اختلافات داخلی در اسرائیل اعلام شد؛

تلاشهای حزب کادیما برای سرنگونی ایهود اولمرت

اعضای حزب کادیما(حزب حاکم) رژیم صهیونیستی در تلاش هستند تا نخست وزیر این رژیم را به علت ناتوانی در کنترل امور داخلی از مقامش برکنار کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری قطر، تعدادی از رهبران حزب کادیما از جمله "مائیر شطریت" و "شائول موفاز" دو وزیر کابینه اسرائیل برای سرنگونی "ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم صهیونیستی برنامه ریزی کردند.

روزنامه معاریو چاپ تل آویو دراین باره نوشت : "ایهود اولمرت" کنترل اوضاع امور را در اسرائیل از دست داده است و به همین علت جمعی از وزرای حزب کادیما (حزب حاکم) و نمایندگان وابسته به این حزب برای سرنگونی وی طرح و نقشه هایی کشیده اند.

"شائول موفاز" و چند وزیر دیگر وابسته به حزب کادیما براین باورند که گزارش کمیته تحقیق اسرائیل برای بررسی شکست در جنگ لبنان که قرار است به زودی منتشرشود؛ زمینه کناره گیری "اولمرت" از ریاست حزب کادیما و نیز نخست وزیری را فراهم می کند. 

کد مطلب 439207

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