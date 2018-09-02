به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب رستمی ظهر یکشنبه در سیزدهمین جشنواره ملی تعاونیهای برتر استان که به میزبانی سالن همایش مهرانه زنجان برگزار شد، با یادآوری اینکه تعاونیها در برهه کنونی، کمکحال دولت در شرایط امروز اقتصادی هستند، افزود: تعاونیها از مزیتهای زیادی برخوردارند که تصمیمگیری بر اساس خرد جمعی را نیز باید در کنار کمک به دولت در شرایط فعلی اقتصادی، جزو این مزیتها برشمرد.
وی تجمیع سرمایههای کوچک را یکی از مهمترین مزیت های شرکتهای تعاونی در سراسر کشور عنوان کرد و ادامه داد: اگر از منظر جهانی به موضوع تعاون نگاه شود، خواهیم دید که شرکتهای بزرگ در ابتدا تعاونیهای کوچکی بودند که بعدها خود را به بنگاههای بزرگ اقتصادی تبدیل کردند.
مدیرکل دفتر تعاونیهای توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی با تاکید بر اینکه امروز باید از جوانان در کنار تجربه بزرگان در حوزه تعاونیها استفاده شود، اظهار کرد: نباید فراموش کنیم که تعاونیها در شرایط سخت نظیر جنگ توانستند خود را به خوبی نشان دهند و بیشک امروز نیز که در شرایط سخت تحریم قرار داریم، اگر به درستی به موضوع تعاونیها توجه شود، میتوان به خوبی از این ظرفیت استفاده کرد.
رستمی از در نظر گرفتن سامانهای برای یکپارچهسازی تعاونیها و شفافسازی در این زمینه خبر داد و گفت: اعتقاد راسخ به این مهم داریم که تعاونیها باید در شرایط کنونی بتوانند جایگاه ارزشمند و مهم خود را در اقتصاد ملی بازیابند و این بدون ظرفیتسازی در این بخش محقق نخواهد شد، به همین خاطر باید تلاش کنیم تا نگاه امروز جامعه به بخش تعاون، متفاوتتر از سالهای گذشته باشد.
مدیرکل دفتر تعاونیهای توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی خاطرنشان کرد: تعاونیها شرایطی را برای مشورت اقشار و همفکری ایجاد میکنند تا در قالب این همفکری به نتایج مفید برسیم.
گفتنی است، در پایان این جشنواره از اتحادیهها و شرکتهای تعاونی برتر استان زنجان تجلیل به عمل آمد.
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