تغییر کاربری هیچ باغی را نپذیرید/با مشارکت مردم مشکلات حل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدعلی افشانی در هجدهمین جشنواره شهید رجایی (بزرگداشت روز کارمند) ضمن گرامیداشت عید غدیر گفت: حضرت علی (ع) عادل ترین حاکم تاریخ است؛ هم او که پارسایی و عدالت را در کنار هم داشت و آن چه برای ما مهم است، شناخت آن حضرت و الگو قرار دادن او است. در همین رابطه، مولانا درباره عید غدیر می گوید «کیست مولا آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت واکند». به عبارتی مولانا معتقد است که رسالت پیامبران تحقق آزادی است چرا که بدون آزادی عدالت وجود نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه حضرت علی (ع) در جنگ صفین با کسانی جنگید که از اسلام عدالت را زدوده بودند، اظهار کرد: آن چه برای ما مهم است این است که این بزرگان را الگوی خود قرار دهیم و به دنبال اجرای عدالت به صورت عملی در جامعه باشیم. ما باید در عمل آن چه را که به آن اعتقاد داریم نشان دهیم. تنها در این صوت است که زیرمجموعه ما هم از آن الگو استفاده خواهد کرد و سالم زندگی می کند.

افشانی در بخش دیگری از سخنان خود بر کارآمدی شهرداری تهران تاکید کرد و گفت: سازمان ها برای این تشکیل شده اند که بتوانند نیازهای بشری را برآورده کنند، بنابراین شهرداری تهران به عنوان یک نهاد اجتماعی بسیار گسترده برای پاسخ به نیازهای مردم تشکیل شده است و وظیفه ما است که در جهت حل مشکلات مردم حرکت کنیم و به فکر خدمت به مردم باشیم. این را هم بدانید که هیچ کس بهتر از مردم عملکرد ما را قضاوت نخواهد کرد. در واقع، اگر مدیری می بیند که مردم از عملکرد او رضایت ندارد باید به دنبال تغییر رفتارهای خود باشد.

وی افزود: کارشناسان در دنیای امروز می گویند مهم ترین سرمایه هر سازمان سرمایه اجتماعی آن است و سرمایه انسانی و فیزیکی در رده های بعدی اهمیت قرار دارند. سرمایه اجتماعی هم زمانی شکل می گیرد که اعتماد مردم به سازمان وجود داشته باشد و اعتماد هم زمانی ایجاد می شود که شهروندان احساس کنند آن سازمان در جهت حل مشکلات مردم تلاش می کند و سرمایه های آن ها را تلف نمی کند.

شهردار تهران در ادامه گفت: زمانی که سرمایه اجتماعی وجود داشته باشد مردم برای حل مشکلات خود با سازمان مشارکت می کنند، در شهر بزرگی مانند تهران مشکلات بدون مشارکت مردم حل نخواهد شد. تهران با مشکلات بزرگی رو به رو است که لازمه حل آن ها ایجاد اعتماد و مشارکت مردم برای حل آن ها است.

افشانی با بیان اینکه رضایت شهروندان تهرانی از عملکرد ما در گرو ارتقای کیفیت زندگی آن ها است، به تقدیر از کارمندان نمونه شهرداری تهران پرداخت و عنوان کرد: باید به روزی برسیم که انتخاب کارمند نمونه برای ما سخت باشد چون در آن روز تمام کارمندان شهرداری به بهترین نحو عمل خواهند کرد و همه آن ها تبدیل به کارمندان نمونه می شوند.

وی ادامه داد: باید به گونه ای عمل کنیم که ذهنیت مردم نسبت به عملکرد ما مثبت باشد. من معتقدم اکثر کارمندان شهرداری افرادی خدوم و زحمتکش هستند، اما متاسفانه عملکرد غلط تعداد کمی از کارمندان شهرداری باعث شده است که قضاوت ها در مورد کارمندان شهرداری درست نباشد.

شهردار تهران همچنین از اهتمام مدیریت شهری بر نظافت شهر تاکید کرد و گفت: به دوستان چند بار تاکید کردم که هنوز شهر تهران آن طور که من می خواهم تمیز نیست و نظافت در آن رعایت نمی شود. در حالی که نظافت شهری یکی از مهم ترین شاخصه های شهر زیست پذیر است. دوستانی در سطح شهر دارم که تصاویری از تهران برایم می فرستند و من آن ها را برای مدیران ارسال می کنم. مشکلاتی از این دست را مردم به حساب کل شهرداری می گذارند و ما باید تلاش کنیم این مشکلات را حل کنیم و آن را جدی بگیریم.

افشانی به سیاست هوشمندسازی سیستم شهرداری نیز اشاره کرد و گفت: در جلسات مختلف تاکید کرده ام اقداماتی مانند اخذ پروانه باید هوشمند شود و شهروندان تنها برای شناسایی به شهرداری مراجعه کنند، در این صورت است که فساد کاهش خواهد یافت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر انتخاب افراد شایسته در سمت های مدیریتی تاکید و عنوان کرد: به آقای شیخ تاکید کرده ام که رزومه مدیرانی که انتخاب می شوند و مدیرانی که پیش تر انتخاب شده بودند را در معرض مقایسه قرار دهند تا همگان ببینند بر چه مبنایی افراد را انتخاب می کنیم و تا چه اندازه به شایستگی و کارآمدی آن ها توجه داریم.

شهردار تهران به برخی از آمارهای ارائه شده از سوی معاونت منابع انسانی اشاره کرد و گفت: اینکه گفته می شود تعداد کارمندان دارای مدرک کارشناسی شهرداری تهران افزایش پیدا کرده است بیشتر بر مبنای آموزش های ضمن خدمت است و من معتقدم کارمندی که همزمان با کار خود درس می خواند نه به کار خود و نه تحصیلاش نمی رسد. در این شرایط حاضر هستم برای آن کارمند مرخصی باحقوق در نظر بگیرم تا سراغ تحصیلاتش برود و از این کار استقبال می کنم.

افشانی همچنین با اشاره به تعداد کارمندان این سازمان خاطرنشان کرد: آمارهای متفاوتی در این زمینه وجود دارد؛ برخی این تعداد را ۶۸ هزار و برخی ۸۳ هزار نفر اعلام می کنند، اما آمارهایی که من دارم رقم ۱۱۳ هزار نفر را نشان می دهد. در واقع ما به این تعداد افراد ماهانه حقوق می هیم که ممکن است برخی از آن ها با پیمانکار قرارداد داشته باشند.

وی همچنین با ایراد چند توصیه به شهرداران مناطق و نواحی بیان کرد: باغات در تهران به هیچ وجه تغییر کاربری نخواهند داد و از دوستان خواهش می کنم که هیچ موردی را پیشنهاد ندهند چراکه باغ ها ریه های تنفسی مردم تهران هستند و نباید از بین بروند. اجازه ندهید که برخی عمداً این باغ ها را خشک کنند و درخواست تغییر کاربری بدهند. اگر در این زمینه موردی را مشاهده کرده اید هر چه زودتر آن را گزارش دهید.

افشانی همچنین به اجرای طرح کمربند سبز شمال تهران اشاره کرد و گفت: ان شاالله در پاییز امسال این طرح اجرایی می شود و در نوار شمالی تهران بین ۳۰۰ تا هزار متر درخت کاری می شود تا جلوی کوه خواری گرفته شود، موضوعی که مقام معظم رهبری هم مقابله با آن را به عنوان یک دغدغه مطرح کردند.

شهردار تهران همچنین به موضوع مدیریت پسماند در تهران پرداخت و اظهار کرد: باید مدیریت پسماند بعد از ترافیک و آلودگی در اولویت قرار بگیرد. واقعیت این است که روزانه بین ۸ و نیم تا ۹ هزار تن پسماند در تهران تولید می شود که تنها ۲۰۰ تن آن برای کسب انرژی سوزانده می شود. این وظیفه همه ما است که پسماندها را به شکل صحیح مورد استفاده قرار دهیم و از این گنچ پنهان استفاده کنیم.