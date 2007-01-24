انتقاد مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس به اظهارات سخنگوی دولت درباره لایحه مدیریت خدمات کشوری

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کاظم دلخوش در جلسه علنی امروز مجلس در یک تذکر آئین نامه ای، اظهار داشت: کمیسیون مشترک 5/2 سال وقت برای بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری گذاشته است.

وی افزود: سخنگوی دولت اخیرا درسخنان خود این لایحه را منکر شده و گفته است لایحه مدیریت خدمات کشوری دارای ابهام است.

غلامحسین الهام سه شنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره استرداد لایحه خدمات کشوری از مجلس گفته بود که دولت تقاضای استرداد را داشته و مجلس باید در این زمینه تصمیم بگیرد، زیرا ما عقیده داریم این لایحه اشکالات بسیار متعددی دارد و عمده مسئله بحث ایجاد توازن و هماهنگی در نظام پرداخت است و این لایحه این هدف را تامین نکرده است.

حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی به کاظم دلخوش گفت: همانگونه که دیروز بیان کرده ام مجلس با تشکیل گروهی تلاش دارد اگر برای دولت ابهامی دراین لایحه وجود دارد را برطرف کند.

همچنین عباس رجایی نماینده اراک در مجلس نیز در تذکری آئین نامه ای به فرصت کم و 10 روزه نمایندگان برای ارایه پیشنهاد به لایحه بودجه 1386 انتقاد کرد.

وی با اشاره به تعطیلات هفته آینده نماینده مجلس به منظور سرکشی به حوزه انتخابیه خاطر نشان کرد: در این تعطیلات نمایندگان باید به حوزه انتخابیه خود بروند و نمایندگان تنها 4 روز فرصت بررسی این لایحه را دارند.

وی افزود: پیوست های بودجه هنوز به دست نمایندگان نرسیده است.