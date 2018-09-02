ترفندهای دولت چین برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سال ۲۰۱۷ به خاطر افزایش تولید ذرت در چین، تعادل بازار به هم خورد. لذا دولت از طریق اعطای یارانه مازاد و تشویق کشت محصولاتی همچون سویا تلاش کرد تا کشت ذرت را کاهش دهد؛ ولی بااین‌همه، به خاطر سود بیشتر ذرت کاری، کشاورزان رغبت کمتری به تغییر تولید خود داشتند.

استان هیلونگ جیانگ چین تولیدکننده بزرگ ذرت در این کشور است ولی سال گذشته به خاطر افزایش عرضه ذرت، تعادل بازار به هم خورد لذا دولت از طریق اعطای یارانه مازاد و تشویق کشت محصولاتی همچون سویا تلاش کرد تا کشت ذرت را کاهش دهد. بنا به اظهارات مقامات وزارت کشاورزی چین، تولیدکنندگان ذرت ۱۳ درصد یارانه­ی کمتری دریافت خواهند کرد تا اثرات شکست بازار این محصول جبران شده و کشاورزان به تولید محصولات دیگری همچون سویا سوق پیدا کنند.

در همین راستا، در سال ۲۰۱۷ تولیدکنندگان ذرت در استان هیلونگ جیانگ چین، ۱۳۳.۴۶ یوآن (معادل ۲۰.۳۰ دلار) به ازای هر مو (معادل ۰۶۷/۰ هکتار) یارانه دریافت کردند که این مقدار در سال ۲۰۱۶ برابر با ۱۵۳.۹۲ یوآن بوده است. در عوض برای همین سال، یارانه تولیدکنندگان سویا با دریافت ۱۷۳.۴۷ یوآن بیشتر از ذرت کاران یارانه حمایتی دریافت کرده بودند.

کنترل تولید مازاد ذرت با یارانه‌های هدفمند و توسعه صنایع تکمیلی در چین

علی‌رغم کاهش یارانه کشت ذرت، کارشناسان چینی بر این باورند که ذرت­کاران الگوی کشت خود را تغییر نخواهند داد. طبق گزارش رسمی مرکز اطلاعات ملی بذر و روغن چین، تلاش برای توقف کشت ذرت فقط منجر به کاهش ۱۲ درصدی (۳۱.۲ میلیون تن) تولید این محصول در استان هلیونگ جیانگ شده است.در همین خصوص«ژانگ دالونگ»، کارشناس شرکت ملی غلات، روغن و مواد غذایی چین (کافکو) اظهار کرده است: کشت ذرت بیش از این تغییری پیدا نمی‌کند چراکه ذرت ­کاران هنوز درآمد نسبتاً بهتری دارند و قیمت ذرت همچنان بالا است. ژانگ پیش‌بینی می­کند که هنوز هم به خاطر هزینه­ ی کمتر و درآمد بیشتر کشت ذرت، کشت این محصول همچنان در استان هلیونگ جیانگ و سایر نواحی شمال شرقی چین در سال ۲۰۱۸ از سویا پیشی بگیرد. شواهد هم مبین همین مسئله است و شرکت دالیان که بزرگ‌ترین پیمانکار تولید ذرت است نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن (۲۰۱۶)، ۱۳ درصد تولید بیشتری داشته است.

استان هلیونگ چین سعی دارد سرمایه‌گذاران را برای تأسیس کارخانه ­های بزرگ فراوری ذرت تشویق کند تا بخشی از تولیدات استان از طریق فراوری به مصرف برسند و بازار دچار تلاطم نشود.

مجتبی پویان مهر، کارشناس اقتصادی