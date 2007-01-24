بهای نفت به 55 دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، ساموئل بودمن وزیر انرژی آمریکا اعلام کرد این کشور قصد دارد از بهار آینده روزانه 100 هزار بشکه نفت بر ذخایر نفت خام خود بیفزاید تا به تدریج طی 20 سال آینده ذخایر استراتژیک نفت خود را به 1.5 میلیارد بشکه نفت افزایش دهد.

ذخایر استراتژیک نفت آمریکا هم‌اکنون 691 میلیون بشکه است که معادل 55 روز واردات نفت این کشور است اما افزایش این ذخایر به 1.5 میلیارد بشکه موجب می‌شود ذخایر نفت آمریکا تا 97 روز واردات نفت آن را پوشش دهد.

آمریکا در سال 2006 به طور متوسط روزانه 10.1 میلیون بشکه نفت وارد کرد که 0.7 درصد از سال گذشته بالاتر است. با وجود برنامه‌ها و تاکیدات دولت بوش برای کاهش وابستگی به نفت وارداتی، واردات نفت آمریکا طی پنج سال گذشته 23 درصد افزایش یافته است.

به دنبال تصمیم آمریکا برای افزایش ذخایر استراتژیک نفت خام، بهای نفت دربازارهای جهانی با یک شوک موقت روبرو شد و در نفت وست تگزاس اینترمدییت و نفت برنت هر یک با حدود 3 دلار افزایش مواجه شدند که بیشترین میزان رشد بهای نفت در طول یک روز طی 16 ماه اخیر محسوب می‌گردد.

بهای نفت خام در بورس نیویورک برای تحویل در ماه مارس به هر بشکه 54.8 دلار رسید و در بورس لندن نیز بهای هر بشکه نفت به 54.9 دلار افزایش یافت.