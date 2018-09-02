نتانیاهو خواستار انحلال «آنروا» شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری وفا، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی تصمیم دولت آمریکا مبنی بر متوقف کردن کامل کمک مالی به آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی «آنروا» را بسیار مهم توصیف کرد.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو در سخنانی در این زمینه بر لزوم انحلال آنروا تاکید کرد.

وی همچنین گفت: ما ضمن استقبال از تصمیم دولت آمریکا از واشنگتن حمایت به عمل می‌آوریم.

وی در اظهاراتی تعجب برانگیز و مضحک مدعی شد که فلسطینیان ۷۰ سال پیش آنروا را با هدف جاودانه ساختن موجودیت خویش به عنوان آواره تاسیس کردند و به همین خاطر نیز دولت آمریکا تصمیم به قطع کامل کمک مالی خود به این آژانس گرفت!