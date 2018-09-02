  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۲۶

نتانیاهو خواستار انحلال «آنروا» شد!

نتانیاهو خواستار انحلال «آنروا» شد!

نخست وزیر رژیم صهیونیستی تصمیم دولت آمریکا مبنی بر متوقف کردن کامل کمک مالی به «آنروا» را بسیار مهم خواند و خواستار انحلال این سازمان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری وفا، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی تصمیم دولت آمریکا مبنی بر متوقف کردن کامل کمک مالی به آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی «آنروا» را بسیار مهم توصیف کرد.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو در سخنانی در این زمینه بر لزوم انحلال آنروا تاکید کرد.

وی همچنین گفت: ما ضمن استقبال از تصمیم دولت آمریکا از واشنگتن حمایت به عمل می‌آوریم.

وی در اظهاراتی تعجب برانگیز و مضحک مدعی شد که فلسطینیان ۷۰ سال پیش آنروا را با هدف جاودانه ساختن موجودیت خویش به عنوان آواره تاسیس کردند و به همین خاطر نیز دولت آمریکا تصمیم به قطع کامل کمک مالی خود به این آژانس گرفت!

کد مطلب 4392121

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها