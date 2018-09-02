معاونت خدمات شهری شهرداری بدون سرپرست اداره می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پور محمد شریعتی نیا پیش از ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: یک ماه پیش معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان به مکان دیگری منتقل شد اما هنوز معاون جدید این معاونت معرفی نشده است.

وی با بیان اینکه معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان یکی از معاونت های اورژانسی شهرداری است و باید هرچه زودتر نظم و انضباط به این معاونت برگردد، تصریح کرد: شهرداری اصفهان با گذشت یکسال از مدیریت جدیدش همچون دیگر شهرداری‌های کشور دچار مشکلات اساسی در حوزه درآمد و شرایط مالی بوده و در هر شرایطی یک سال را به خوبی سپری کرده است.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: شهرداری اصفهان نتوانستهف انتظارات کارگران خود را برآورده کند به‌ خصوص آنکه حقوق و مزایای آنها با تأخیر پرداخت می‌شود.

سازمان زیباسازی با بدهی زیادی مواجه است

معاون امور مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان نیز در این جلسه گفت: با توجه به اینکه سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان سال گذشته در طول شش ماه هیچ سرپرستی نداشت و در حالت تعطیلی به سر می برد، بدهی های زیادی نیز روی هم تلنبار شد.

وی با بیان اینکه بدهی پیمانکاران که با سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان کار کردند از سال۹۴، پرداخت نشده است، ادامه داد: حجم بالای بدهی ها منجر شد که سازمان زیباسازی توان اجرای پروژه را نداشته باشد.

مرتضی طهرانی با بیان اینکه تا پایان سال جاری حجم بالایی از بدهی های سازمان زیباسازی را پرداخت می‌کنیم، اضافه کرد: ساماندهی جدی این سازمان در دستور کار است.

عدم همخوانی میان هزینه و درآمد سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان

رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان نیز با بیان اینکه میزان هزینه‌ها و درآمد سازمان زیباسازی هم‌خوانی ندارد، افزود: سند جامع زیباسازی باید تدوین و بر اساس آن برنامه‌ریزی شود.

نصیر ملت ادغام سازمان زیباسازی و سازمان پارک‌ها و فضای سبز را نادرست اعلام کرد و گفت: ما در این زمینه تجربه ادغام سازمان ها را در حوزه فرهنگی و اجتماعی داشتیم و تجربه خوبی نبوده است.