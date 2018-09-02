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۱۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۰۹

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه ایران خبر داد:

طرح نظام ارجاع الکترونیک شاه‌ کلید نظام سلامت

طرح نظام ارجاع الکترونیک شاه‌ کلید نظام سلامت

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: طرح نظام ارجاع الکترونیک یکی از شاه کلیدهای نظام سلامت است که باعث مدیریت دقیق و درست هزینه ها می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی ادیانی در مراسم رونمایی از نسخه الکترونیک بیمار در سیستم ناب در شهرستان آق قلا از فعالیت بیش از ۶ هزار پزشک خانواده در سطح کشور خبر داد.

 وی اظهار داشت: در سال گذ شته پایلوت اجرای طرح نظام ارجاع الکترونیک برای ده استان کشور پیشنهاد شد که استان گلستان نیز در این مجموعه قرار گرفت .

سید مرتضی ادیانی ادامه داد: طرح نظام ارجاع الکترونیک یکی از شاه کلیدهای نظام سلامت است که هر بیمار در این عملکرد یک متولی درمان دارد بنابراین مسیر درمان به راحتی برای بیمار مشخص شده و با اجرای آن هزینه ها مدیریت می‌شود معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران همچنین تصریح کرد: در جامعه ای که تقارن اطلاعاتی وجود ندارد یعنی اطلاعات در بین پزشکان یکسان نیست طبیعی است که نظام ارجاع می‌تواند به بهبود وضعیت موجود کمک کرده تا مسیر سلامت بهینه شود.

ادیانی خاطرنشان کرد: نظام ارجاع در سال‌های نخست اجرا هزینه‌ها را شفاف کرد بنابراین هدف ما از اجرای این طرح کاهش هزینه ها نیست بلکه مدیریت درست و دقیق هزینه‌ها  است.

به گفته این مقام مسئول قرار است با اجرای این طرح دفترچه های بیمه از ابتدای آذر ماه سال جاری حذف شود.

کد مطلب 4392148
مهناز قربانی مقانکی

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