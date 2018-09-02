به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، گزارشات متعددی حاکی از آن است که گوگل در حال ردیابی خریدهای کارت‌های اعتباری است تا تعداد کلیک‌ها بر روی تبلیغات آنلاین را با مصرف‌کنندگان واقعی آفلاین پول مطابقت دهد.

گوگل می‌تواند خریدهای مشتریان مسترکارت را به آدرس ایمیل آنها ارتباط دهد و از این طریق مصرف‌کنندگان پول را به صورت آنلاین ردیابی کند تا بررسی کند که آیا تبلیغات و کمپین‌های آنلاین باعث ایجاد خرید می‌شود یا خیر؟

دیلی میل با اشاره به مقاله بلومبرگ و منابع آگاه آن می‌نویسد: به نظر می‌رسد گوگل قراردادی مخفیانه با مسترکارت منعقد کرده است که به این موتور جستجوی عظیم اجازه می‌دهد بررسی کند آیا تبلیغاتی که این شرکت به صورت آنلاین انجام می‌دهد منجر به خرید در فروشگاه‌های دنیای واقعی می‌شود یا خیر!؟

نه گوگل و نه مسترکارت این قرارداد را که منابع معتقدند در ۱۲ ماه گذشته برقرار بوده است را تایید نکرده‌اند. هیچ کدام از این دو شرکت به مشتریان خود در مورد این که اطلاعات خریدهای آنها به فعالیت‌های آنلاین آنها مرتبط می‌شود، اطلاعی ندادند.

طبق گزارش بلومبرگ، طبق این قرارداد که مذاکرات آن ۴ سال به طول انجامیده است، اگر فردی از مسترکارت خود برای خرید آیتمی استفاده کند که در یک بازه زمانی ۳۰ روزه روی تبلیغات آنلاین آن در گوگل کلیک کرده است، این غول تکنولوژی گزارشی به شرکت ارائه کننده تبلیغات می‌فرستد تا محل و فروشگاهی که خرید در آن صورت گرفته است را مشخص کند.

همچنین گوگل می‌تواند خریدهایی را که در آن در خریداران ایمیل جی‌میل خود را در واحد صندوق فروشگاه‌ها ثبت کرده‌اند، ردیابی کند.

سخنگوی مسترکارت اعلام کرد که آیتم‌های خریداری شده هرگز به اطلاعات شخصی مشتریان، نظیر آدرس، نام، سن و شماره حساب، مرتبط نشده است.

او گفت: هیچ داده شخصی‌ای در مورد خریدهای انجام شده ارائه نشده است.