حفاران غیرمجاز در قروه گرفتار آوار شدند/عملیات نجات پس از ۲۴ ساعت

به گزارش خبرنگار مهر، حوالی ساعت ۳ بامداد روز شنبه، پنج نفر به قصد حفاری و کشف اشیای تاریخی و قدیمی به صورت غیرمجاز و پنهانی به روستای حسن خان سریش آباد از توابع شهرستان قروه رفته بودند که ساعت ۵ بامداد دو نفر از این افراد در کانال حفاری شده به عمق ۵ متر در اثر ریزش آوار گرفتار می شوند و با اطلاع دادن به مجموعه های امدادی در نهایت از ساعت ۹ روز شنبه تا ساعت ۵ امروز یکشنبه، عملیات امداد و نجات توسط مجموعه های آتش نشانی، اورژانس و انتظامی قروه در حال انجام بود که در نهایت تیم امداد هلال احمر کردستان به محل حادثه آمده و موفق به نجات افراد حبس شده بعد از ۲۴ ساعت می شود.

این شرحی از حادثه روز گذشته در شهرستان قروه بود که «موحد امان اللهی»؛ فرماندار قروه بعد از ظهر امروز یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران شهرستان قروه به آن اشاره داشت.

به گفته وی این افراد بعد از رصد وضعیت جسمانی و مراحل درمانی براساس قانون به مراجع قضایی تحویل داده خواهند شد.

تپه حسن خان تاریخی نیست

به گفته رئیس میراث فرهنگی قروه تپه حسن خان که حفاری شد اصلاً تاریخی نبوده و در آثار ملی هم ثبت نشده است و طبق بررسی ها هیچ گونه تاریخچه اعتباری و ارزشی هم ندارد.

«محمد مرادی» در گفت و گو با خبرنگار مهر وقوع چنین حادثه ای را در اثر توجه به شایعات و خیالات ذهنی دانست و افزود: این افراد پس از شنیدن یکسری شایعات بی اساس با دستگاه گنج یاب به جست و جو می پردازند و با شنیدن صدای دستگاه به احتمال اینکه شیء با ارزشی را پیدا کرده اند شروع به حفاری می کنند.

این در حالی است که مطابق اظهارات این مقام مسئول این تپه هر چه به پایین تر می رود به کانی خشک شده از آب می رسد و غیر آن چیز دیگری را در خود ندارد.

او ضمن ابراز تأسف از بی توجهی چنین افرادی نسبت به زندگی خود و درگیر کردن دیگران در این زمینه، تصریح کرد: باید مطابق قانون با این افراد برخورد و مجازاتی برای آنان در نظر گرفته شود تا درس عبرتی شود برای کسانی که به دنبال چنین کارهای غیرقانونی با هزینه تراشی برای دولت، هستند.