وزنه برداران برتر دسته ۸۵ کیلوگرم معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات فینال لیگ برتر جوانان و هفته دوم لیگ برتر بزرگسالان باشگاههای کشور امروز یکشنبه در تالار وزنه برداری (سالن ایرانیان) ورزشگاه آزادی تهران با مصاف۱۱ وزنه بردار در دسته ۸۵ کیلوگرم ادامه پیدا کرد.

بر این اساس، مسعود چترایی وزنه بردار تیم بیمه رازی با مجموع ۳۳۱ کیلوگرم در لیگ برتر بزرگسالان صدرنشین شد و رضا قاسم نیا از مناطق نقت خیز جنوب خوزستان نیز در فینال لیگ جوانان با مجموع ۲۸۸ کیلوگرم در جایگاه اول قرار گرفت.



سه وزنه بردار برتر دسته ۸۵ کیلوگرم بزرگسالان :

۱- مسعود چترایی (بیمه رازی): یکضرب ۱۴۷ کیلوگرم، دوضرب ۱۸۴ کیلوگرم و مجموع ۳۳۱ کیلوگرم

۲- عباس زندی (رعد پدافند): یکضرب ۱۴۳ کیلوگرم، دوضرب ۱۷۵ کیلوگرم و مجموع ۳۱۸ کیلوگرم

۳- علی نیلغاز (تعاونی انقلاب شهریار): یکضرب ۱۳۲کیلوگرم، دوضرب ۱۶۳ کیلوگرم و مجموع ۲۹۵ کیلوگرم



سه وزنه بردار برتر دسته ۸۵ کیلوگرم جوانان :

۱- رضا قاسم نیا (مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): یکضرب ۱۳۱ کیلوگرم، دوضرب ۱۵۷ کیلوگرم و مجموع ۲۸۸ کیلوگرم

۲- اسماعیل رضاتبار (کوثر ساری): یکضرب ۱۳۰کیلوگرم، دوضرب ۱۵۵ کیلوگرم و مجموع ۲۸۵ کیلوگرم

۳- محمد حسینی (نیروی زمینی): یکضرب ۱۲۰ کیلوگرم، دوضرب ۱۵۰ کیلوگرم و مجموع ۲۷۰ کیلوگرم