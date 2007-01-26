حذف قید "زمان" در نصب برچسب بیمه شخص ثالث بر روی خودروها !

به گزارش خبرنگار مهر ، وزیر کشور چندی پیش در رابطه با زمان متوقف ساختن خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث ، اظهار داشت که " تاکید جدی نسبت به استمرار اجرای این طرح دارم ، چرا که هر گونه تردد خودروها نیازمند امنیت راکبین ، سرنشینان و عابران پیاده است و با وجود ۳۰ هزار کشته و ۲۵۰ هزار مجروح در سال بر اثر وقوع تصادفات در جاده های کشور ، بیمه شخص ثالث جزء اصولی ترین و ابتدایی ترین اقداماتی است که در این زمینه باید صورت گیرد."

به گفته مصطفی پورمحمدی ؛ این ها هزینه های مضاعفی است که بر کشور تحمیل می شود و اگر تردد خودروها در فضای بیمه ای کنترل شود فرهنگ عمومی در این جهت ارتقاء یافته و تردد در جاده ها ایمن تر می شود.

وزیر کشور که کاهش تلفات جاده ای و افزایش تلفات در راه های فرعی را قابل قبول نمی داند ، تاکید دارد که " طی قرارداد نیروی انتظامی و وزارت را ه با شرکت های بیمه در صورت کاهش تلفات در کشور با سیاست های پلیس و وزارت راه که موجب کاهش ضرر شرکت های بیمه از بابت بیمه شخص ثالث می شود ، این شرکت ها به این دو ارگان کمک خواهند کرد.

همچنین فرمانده نیروی انتظامی نیز در این رابطه به خبرنگاران گفته بود که " ۲۷ هزار کشته در سال نتیجه تصادفات در کشور است که هزینه مالی و جانی آن از یک سال جنگ بیشتر است.

سردار اسماعیل احمدی مقدم ، همچنین به وجود ۸ میلیون دستگاه خودرو و ۲۸ هزار کشته در سال اشاره داشته و یادآور شده است که " اگر بخواهیم با رشد ۵/۲ برابری خودرو حرکت کنیم در زمینه تلفات جانی یک فاجعه خواهیم داشت."

وی با اشاره به کنترل بیمه شخص ثالث خودروها توسط نیروهای پلیس ، تصریح کرد: در سال ۸۴ ، یک هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان بیمه شخص ثالث پرداخت شده است که نزدیک به ۸۰ میلیارد تومان شرکت های بیمه گر متضرر شده اند در حالی که امسال با تدابیر اندیشه شده در پیشگیری تصادفات زیان این شرکت ها به ۱۲ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.

بنابراین گزارش ، جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا نیز در آبان امسال ، در مصاحبه ای با خبرنگار مهر ، از به تایید رسیدن طرح برچسب های بیمه شخص ثالث در راهور ناجا خبر داده بود و اینکه پس از تکثیر برچسب ها طی انجام فراخوان ۳ ماهه ، بزودی بر روی تمامی خودروها نصب و به دنبال آن پلیس با خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث برخورد جدی خواهد داشت.

سردار سید کمال هادیان فر ؛ اعمال کنترل فراگیر پلیس راهنمایی و رانندگی را نسبت به وجود بیمه شخص ثالث برای خودروها را مستلزم نصب برچسبی از سوی بیمه بر روی خودروها در کشور دانست.

وی همچنین در رابطه با اجرای این طرح یادآور شد: اجرای طرح اجباری نصب برچسب بیمه شخص ثالث بر روی تمامی خودروها و کنترل آن از سوی پلیس ، قرار بود از اول مهر به مرحله اجرایی برسد اما انجام مطالعات دقیق برای اجرای طرح مذکور نیازمند صرف زمان بیشتری بوده و خوشبختانه در حال حاضر مقدمات این کار فراهم آمده و پس از تکثیر برچسب های بیمه شخص ثالث و انجام فراخوان عمومی، بر روی تمامی خودروها در کشور نصب خواهد شد.

علاوه بر این ، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا نیز در خصوص ممنوعیت تردد خودروها فاقد بیمه‌ نامه شخص ثالث از اول آبان امسال ، گفت: مقرر شده بود تا خودروهای دارای بیمه ‌نامه نسبت به درج برچسب اقدام کنند که این امر هنوز به طور کامل محقق نشده است.

سردار محمد رویانیان همچنین یادآور شد: از سوی دیگر این دسته از خودروها برابر اعلام قبلی از اول آبان ۸۵ در صورتی که بخواهند هر گونه خدماتی مانند شماره ‌گذاری ، تعویض پلاک ، نقل و انتقال و... دریافت کنند ، ملزم به ارایه بیمه‌ شخص ثالث خواهند بود.

به گفته وی ، با نصب کامل برچسب ‌های بیمه ‌نامه شخص ثالث ، پلیس از تردد خودروهای فاقد برچسب جلوگیری خواهد کرد.

بنابراین گزارش ، معاون پیشگیری و ایمنی بیمه مرکزی ایران از پرداخت ۵ میلیارد تومان برای خرید تجهیزات ایمنی راهها با نظارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به پلیس راه کشور طی سال جاری خبر داده و اینکه ۱۴ میلیارد تومان نیز به ایمنی جاده ها اختصاص می دهد.

شکری با اشاره به اصلاحیه بیمه شخص ثالث ، اظهار کرد: مجلس در حال بررسی ضوابط بیمه شخص ثالث است.

معاون پیشگیری و ایمنی بیمه مرکزی ایران با توجه به ناکارآمدی بیمه نامه های موجود ، گفت: باید بیمه نامه از خودرو به نام رانندگان تغییر یابد زیرا در حال حاضر بیمه شخص ثالث تاثیری در رفتار راننده ندارد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان بیمه مرکزی ایران به دنبال نتیجه پرداخت مبلغ پنج میلیارد تومان در کاهش سوانح رانندگی و ایمنی راهها بوده و چنانچه اثرات آن در کاهش سوانح قابل توجه باشد بیمه ها تشویق به سرمایه گذاری بیشتری در زمینه تجهیز و ایمنی راهها خواهند شد.

همچنین مدیر بیمه ‌های اتومبیل بیمه آسیا نیز در رابطه با شرایط نصب برچسب بیمه شخص ثالث بر روی خودروها ، اعلام کرد: این برچسب ها تنها به بیمه نامه‌ هایی تعلق می ‌گیرد که تعهدات کامل ۳۵۰ میلیون ریال داشته باشند.

اسماعیل مهمانی با اشاره به اینکه توزیع برچسب‌ ها با هدف جلوگیری از تردد وسایل نقلیه فاقد این بیمه‌ نامه بوده است ، گفت: برچسب‌های ویژه بیمه شخص ثالث به دارندگان بیمه‌ نامه‌های موتورسیکلت ، بیمه‌نامه‌های با حداقل تعهدات، مفقودی و با مدت اعتبار کمتر از یک سال ارائه نخواهد شد.

به گفته وی ؛ داشتن این برچسب ، به هیچ وجه به معنای داشتن بیمه ‌نامه نیست و ارائه بیمه‌ نامه معتبر در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی ضروری است.

مدیر بیمه ‌های اتومبیل بیمه آسیا با اشاره به توزیع بیش از نیم میلیون برچسب در مراکز صدور سراسر کشور از دهم آبان امسال ، اظهار امیدواری کرد: با اجرای این طرح و افزایش بیمه حداقل قانونی تا مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال در آینده نزدیک شاهد کاهش چشمگیر زندانیان دیات حوادث رانندگی و نیز جبران خسارت تمام افراد زیان دیده تحت پوشش بیمه‌نامه از محل بیمه ‌شخص ثالث مقصرین باشیم.

بنابراین گزارش ، به رغم ضرورت و حساسیت اجرای هر چه سریعتر این طرح در کشور ، اما همواره علل عدم اجرای تعهدات بخش های مربوطه نسبت به اجرای طرح مذکور در هاله ای از ابهام بوده و هنوز معلوم نیست "آینده نزدیکی" که مسئولان برای تحقق این امر وعده داده اند ، چه زمانی فرا خواهد رسید.