۵ ایده برتر در استارت آپ روستایی قزوین معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین رویداد کسب و کار آینده روستایی «استارت آپ» با بررسی ایده های برتر در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین از روز یکشنبه فعالیت خود را آغازکرده است.

در مراسم افتتاحیه که علی فرخزاد معاون عمرانی استانداری قزوین، اکرم نجفی مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری قزوین، فاطمه مرادیان مدیرکل امور بانوان استانداری قزوین و ایده پردازان استانهای مختلف حضور داشتند اکرم نجفی اظهارداشت: استارت آپ روستایی در ۶ منطقه کشور برگزار می شود که منطقه یک شامل استانهای گیلان، مازندران، اردبیل و زنجان است.

وی بیان کرد: با برگزاری این استارت آپ تلاش می کنیم زمینه کمک به توسعه کسب و کار روستایی و ارائه تسهیلات به صورت هدفمند فراهم شود.

نجفی افزود: این رویداد علمی از ۱۰ شهریورماه به مدت چهار روز به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برپا می شود و بیش از ۱۵۰ ایده برتر از استانهای گیلان، قزوین، اردبیل، زنجان و مازندران در زمینه کسب و کار روستایی مورد بررسی و داوری قرار می گیرد.

مدیرکل دفتر روستایی استانداری قزوین یادآورشد: در این استارت آپ همچنین ۵۰ مربی و داور ملی در مدت سه روز ارزیابی ایده ها را انجام می دهند و در مراسم اختتامیه پنج ایده برتر معرفی شده و از تسهیلات ارزان قیمت برخوردار می شوند.

نجفی در خصوص محورهای این استارت آپ روستایی گفت: ایده های ارائه شده در حوزه های گردشگری و صنایع دستی، بهداشت و سلامت، کشاورزی، شیلات و دامپروری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تولیدات بومی و محلی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، محیط زیست و پسماند و بازاریابی فروش است.

وی اضافه کرد: امیدواریم در این حرکت فرهنگی بتوانیم ضمن شناسایی ایده های برتر از جوانانی که در حوزه روستایی دیدگاههای کاربردی دارند برای اجرای طرح های عملی در اشتغال و کسب و کار روستایی استفاده کنیم.

استارت تاپ روستایی استان قزوین تا سه روز در محل دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ادامه دارد.