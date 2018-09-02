پروژه اتصال صالحیه به واوان باید به ایستگاه پایانی برسد

بیژن سلیمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پروژه اتصال صالحیه به واوان گفت: پروژه اتصال صالحیه به واوان به دلیل نارضایتی تعدادی از مسئولان اسلامشهر مدتی است دامن حواشی آن وسیع تر شده، به طوری که برخی از عوامل شهرداری اسلامشهر طی حمله ای انتحاری قصد تخریب بخشی از این پروژه ارزشمند را داشتند.

سلیمان پور گفت: قطعا با فرماندار جدید شهرستان اسلامشهر موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد، اما با این حال نامه ای برای حل این مشکل برای استاندار ارسال کرده ایم.

وی با بیان اینکه این راه یکی از محورهای توسعه است افزود: اگر این پروژه اصولی و براساس قانون انجام شود هیچ کس نمی تواند بگوید این راه ضرر و زیانی در پی دارد به همین خاطر پروژه اتصال صالحیه به واوان باید تداوم داشته باشد تا به خط پایان برسد.

فرماندار بهارستان بیان داشت: در گذشته به دلیل نارضایتی و وقوع برخی از اتفاقات از سوی مسئولان شهرستان اسلامشهر، شهرداری صالحیه استعلامات لازم از مراجع ذیصلاح برای احداث این جاده اخذ کرد به همین خاطر به نظر می رسد در اجرای جاده صالحیه به واوان دیگر مشکل قانونی وجود نداشته باشد و شهرداری صالحیه موافقت اداره امور آب و استانداری تهران را برای اجرای این طرح دریافت کرده است و مهمتر اینکه شهر صالحیه هم جزو جمهوری اسلامی ایران است و مجموعه شهرداری برای خروج از بن بست و مدیریت ترافیک دست به چنین کاری زده است.