تیراندازی صهیونیستها به کاروان دریایی شکست محاصره غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع فلسطینی از کاروان دریایی فلسطینی متشکل از ۵۰ قایق از بندر غزه به سوی مرزهای شمالی غزه خبر دادند.

بر اساس این گزارش، در این تظاهرات دریایی ۵۰ قایق شامل دانشجویان و زخمی شدگان مشارکت دارند که نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به سوی کاروان دریایی فلسطینی آتش گشود و به تعقیب قایق ها در دریا پرداخت.

این در حالی است که هیات عالی شکست محاصره غزه اعلام کرد که حرکت کاروان های دریایی و تظاهرات بازگشت تا شکست محاصره غزه ادامه پیدا خواهد کرد.

طلال ابوظریفه از فرماندهان جبهه دموکراتیک به نظامیان رژیم صهیونیستی درباره وارد شدن هر گونه گزندی به شرکت کنندگان در تظاهرات دریایی هشدار داد و گفت: محاصره باید شکسته شود.