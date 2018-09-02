اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای رونق تولید کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رستمی امروز یکشنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمانشاه اظهار داشت: دستورالعمل طرح رونق تولید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به استان ابلاغ شده است.

وی افزود: بر اساس این دستورالعمل سه بخش صنعت و معدم، جهادکشاورزی و میراث فرهنگی و گردشگری استان می‌توانند این طرح را اجرا کنند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه از اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با سود ۱۷ درصد در قالب طرح رونق تولید به بخش‌های فوق خبر داد و دامنه شمول آنرا سرمایه در گردش و طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت ۶۰ درصد و همچنین شتغال ۱۰۰ نفر اعلام کرد.

رستمی با بیان اینکه متقاضیان دریافت این تسهیلات می‌توانند به سامانه بهین‌یاب مراجعه کنند، گفت: اولویت اصلی با بنگاه‌های اقتصادی است که عمدتا دارای مشکلات نقدینگی و با دریافت این تسهیلات مشکلات آنها مرتفع می‌شود.

وی بیان داشت: میزان تسهیلات اعطایی هم بر اساس نیاز واقعی بنگاه‌ها و تایید کارگروه استانی خواهد بود و تعیین میزان اعتبار مورد نیاز هریک از سه بخش مشمول و نیز سهم هریک از بانکهای عامل باید ظرف مدت ۱۰ روز از گذشت ابلاغ دستورالعمل اعلام شود.